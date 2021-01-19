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"Курьеры-домушники": адвокат рассказала об опасности онлайн-покупок

12:45 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Для безопасности доставки достаточно соблюдать несколько правил.

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Юрист предупредил об опасности онлайн-покупок с доставкой на дом

Популярность онлайн-покупок с доставкой привела к тому, что доступ непосредственно в дом получает множество случайных людей, среди которых могут оказаться воры или наводчики, рассказала РИА Недвижимость адвокат КА Pen & Paper Александра Харина.

"Основные факторы риска – "курьеры-наводчики" и "курьеры-домушники". Первые могут оценить ваше благосостояние, тип входных замков, наличие сигнализации и передать информацию для организации крупной квартирной кражи. Вторые могут похитить небольшие ценные вещи во время пребывания в вашей квартире", - объяснила она.

Часто это происходит при доставке одежды с примеркой, когда курьер вынужден ждать решения по заказу, уточнила Харина. Кроме того, напомнила она, полный домашний адрес относится к персональным данным человека, передачу которых третьим лицам, в том числе курьерам, лучше минимизировать.

Для безопасности доставки достаточно соблюдать несколько правил, рекомендовала адвокат. Во-первых, желательно доверять доставку крупным организациям с проверенной курьерской службой. В идеале – личные данные о курьере должны отображаться в мобильном приложении.
Во-вторых, при заказе дорогостоящей вещи желательно выбрать способ онлайн-оплаты, указывать адрес без номера квартиры и встречать курьера у парадной в светлое время суток. Безопасно также оформить доставку в офис, рекомендовала Харина.
При заказе одежды желательно отдать предпочтение пунктам выдачи заказов, оснащенным примерочными кабинками. "Если заказ на дом все-таки необходим, во время доставки обеспечьте нахождение дома других членов семьи", - резюмировала она.

Источник: realty.ria.ru

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