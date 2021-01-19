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Молитва Иоанну Предтече в великий праздник святого 20 января 2021 года: Кому нужно обязательно молиться сегодня?

23:50 19.01.2021 Фото: omolitvah.ru
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К нему обращаются те, кто хочет иметь ребенка или получить помощь в родах. Ведь Иоанн появился на свет у престарелых и бездетных родителей.

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Икона Иоанна Предтечи помогает каждому человеку успешно справиться с любой работой, достойно выполнить свой долг
Сюжет: Православные обряды
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Молитва Иоанну Предтече в великий праздник святого 20 января 2021 года: Кому нужно обязательно молиться сегодня?Что можно и запрещено делать в день Иоанна Крестителя 20 января 2021 года: Можно ли работать в светлый праздник?Ещё 696 новостей

Молитвы перед образом и помощь

Икона Иоанна Предтечи помогает каждому человеку успешно справиться с любой работой, достойно выполнить свой долг!

На протяжении всего года есть много дней почитания икон святого Иоанна:

6 октября — зачатие Иоанна Предтечи;
7 июля — Рождество пророка;
11 сентября — усекновение главы;
9 марта — в память первого и второго обретения главы;
7 июня — третье обретение главы пророка.

Молитва Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри мене́, но совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́, недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия бе́ды впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́. Аз бо есмь верте́п злых дел, отню́дь не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю, пригвожде́н бо есть ум мой земны́м веще́м. Что сотворю́? Не вем. И к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет ду́ша моя́? То́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем по Богоро́дице вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех, ты бо сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия. Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́не, в пе́рвый на́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний Проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в! Тя молю́, к тебе́ прибега́ю: не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя, низве́рженнаго мно́гими грехи́. Обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обоего́ нача́льник еси́: креще́нием омыва́яй прароди́тельный грех, покая́нием же очища́яй коего́ждо де́ло скве́рно. Очи́сти мя, греха́ми оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.

Источник: omolitvah.ru

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