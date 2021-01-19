Виртуальное заключение брака. Кому пригодится и как проходит такая церемония?

Многие согласятся с тем, что настоящее счастье бумажками не скрепишь и свидетельство о заключении брака, вроде бы и не играет своей особой роли.

Свадьба — это очень счастливое событие, которое наполнено положительными эмоциями и юмором

Свадьба, женитьба, замужество — у этого важного момента в жизни любого человека много названий и, как и любое важное событие в жизни, оно сопровождается своей документацией. Таким документом является свидетельство о браке. Оно имеет юридическую силу. Регистрация брака обычно сопровождается свадьбой, а вот свадьба — это очень счастливое событие, которое наполнено положительными эмоциями и юмором.

Шуточные свидетельства о браке

Друзья и приглашённые молодыми на свадьбу гости, стремятся всячески разнообразить свои поздравления и сделать их максимально запоминающимся , ценными для молодых. Потому особое распространение получило шуточное свидетельство о браке.

По сути это та же самая поздравительная открытка, но не безликая, а оригинальная, смешная.

Шуточные свидетельства о браке Такой полиграфический продукт может быть оформлен после свадьбы в рамочку и храниться супругами на виду. Конечно же, никакой юридической силой он не обладает, но может служить приятным воспоминанием.

В тексте шуточного свидетельства о браке должно быть много романтичных моментов и юмористических комментариев. Выдавший такой документ гость может дать молодым шуточные наставления, написать о своем отношении к ним и заключенному ими браку. Например, наставления о будущей семейной жизни могут быть такими: жена должна ходить вместе с мужем на футбол вместо процедур в салоне красоты, а муж каждый день готовить завтрак, пока она еще не проснулась… и так далее..

Главным плюсом шуточного свидетельства о браке, кроме, конечно, их игривого настроя, является тот факт, что они могут выдаваться супругам на каждый юбилей свадьбы. Очень запомнятся шутливые свидетельства о браке на серебряную или золотую свадьбу, так как «молодожены» уже прекрасно знают особенности своей семейной жизни.

Такие свидетельства о браке можно:

изготовить самим приобрести готовые варианты там, где продаётся полиграфия.

Шуточное свидетельство о браке — это свидетельство того, что серьезные шаги в жизни нуждаются легкого и юмористическом отношении.

Виртуальное свидетельство о свадьбе

Сейчас большую популярность приобрели так называемые виртуальные свадьбы. Социальные сети и сайты знакомств привлекают огромное количество людей, особенно молодых. Люди знакомятся, общаются в Интернете, влюбляются и появились интернет-ресурсы, предлагающие интернет- возлюбленным оформление отношений.

Это происходит почти также, как в ЗАГСе, но, конечно, пару регистрирует виртуальный регистратор на сайте. Начинается всё с обращения в виртуальный ЗАГС обоих брачующихся. Когда пара зарегистрирована на сайте виртуального ЗАГСа, она должна заполнить своего рода заявление на заключение брака. Далее, по достижению даты и времени, отведённых для бракосочетания, жениха и невесту пригласят на бракосочетание по электронной почте жениха.

Они, в свою очередь, могут пригласить на свою виртуальную свадьбу гостей. Затем все участники торжества по специальным паролям приходят на нужный сайт, в специальную комнату, которую обычно называют «Зал для венчания».

Церемония виртуального заключения брака максимально приближена к реальной. Невеста и жених могут одеться для такого замечательного события празднично, в свадебные костюмы. После свадьбы молодым высылается виртуальное свидетельство о браке , которое они могут распечатать и хранить.

Конечно же, сам факт заключения виртуального брака не имеет законной и юридической силы, однако, не все молодые относятся к такой форме заключения брака, как к игре. Бывают ситуации, когда молодым невозможно в какой-то период времени быть вместе — они живут в разных странах, например. Понять, что твой возлюбленный относится к тебе серьёзно, и ты принимаешь определенные обязательства по отношению к нему, такой способ регистрации брака поможет. К тому же, часты случаи, когда виртуальная любовь перерастает в реальную семейную жизнь. Иногда молодые люди, поиграв в свадьбу онлайн, женятся и в реальности.

Виртуальное бракосочетание

Онлайн церемония служит как бы репетицией реального брака и помогает переступить молодым через боязнь официального оформления отношений. Многие согласятся с тем, что настоящее счастье бумажками не скрепишь и свидетельство о заключении брака, вроде бы и не играет своей особой роли. Однако, если ваши чувства, проверенные реальной жизнью, то свидетельство о браке сначала необходимо просто как некое свидетельство союза, а потом оно становится своеобразным паспортом семьи: и если ваша семья реальна, и если ваша семья виртуальна.

Источник: isvadby.ru