Лучшие смартфоны 2020: Топ - 20 моделей по мнению эксперта

Лучшие смартфоны 2020 года отличаются превосходным качеством фото-и видеосъёмки, обеспечивают производительность, необходимую для плавной работы топовых игр, а также автономность, которой хватит на целый день. И если вы уже задумались о замене своего мобильника на новый, наш рейтинг смартфонов 2020 года по цене и качеству — ваша идеальная отправная точка. Он основан на результатах тестов и мнениях экспертов ведущих изданий, посвященных гаджетам – T3, PC Mag, Tech Radar, Trusted Reviews, PhoneArena, DXOMARK, а также на реальных отзывах российских пользователей на профильных ресурсах.

20. OnePlus 8

ОС Android 10 Диагональ экрана 6,55 дюйма, разрешение 2400 на 1080 Основная камера тройная 48/12/2 МП, есть автофокус Флэш-память 128 Гб, ОЗУ – 8 Гб Нет слота под карту памяти NFC есть Аккумулятор емкостью 4300 мАч Восхождение китайской компании на вершины Олимпа мобильных устройств началось давно, но окончательно закрепил ее статус «убийцы флагманов» выпуск OnePlus 8. Эта модель может похвастаться поддержкой 5G, беспроводной зарядкой и большой емкостью батареи. Правда, за все приходится платить, и все эти черты обошлась пользователям в среднюю для флагмана камеру – у нее основной объектив в 48 МП, широкоугольный в 12 МП и макрообъектив в 2 МП. Экран смартфона сравним по степени яркости с «яблочными», а по цветопередаче – с Galaxy S20 Ultra, своими прямыми конкурентами. Чипсет у OnePlus 8 такой же, как и у линейки S20 Galaxy – Snapdragon 865. Благодаря ему смартфон прибавил в быстродействии 20-25% по сравнению со своей предыдущей версией. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч. Это значит, что вы можете смотреть ролики на YouTube по Wi-Fi в течение 11-12 часов при частоте обновления экрана в 90 Гц.

19. OnePlus 8 Pro

Операционная система — Android 10 Экран 6.78 дюйма, с разрешением 3168×1440 Четыре камеры 48 МП/8 МП/48 МП/5 МП, автофокус Флэш-память 128 ГБ, ОЗУ – 8 Гб Слота для карт памяти нет Чип NFC есть Батарея 4510 мАч Поскольку смартфон является флагманом компании OnePlus, его технические характеристики идут вровень с топовыми смартфонами других производителей. Он позволяет совершать бесконтактную оплату, поддерживает быструю, беспроводную и обратную зарядку, имеет встроенный в экран дактилоскопический сканер. Процессор Snapdragon 865 – лучший из имеющихся на мобильном рынке, благодаря чему данная модель вошла в число самых быстрых смартфонов 2020 года. Основная камера позволяет вести съемку в 4К, имеет режим макросъемки и поддерживает оптическую стабилизацию. Частота обновления экрана OnePlus 8 Pro составляет 120 Гц, и при длительном чтении с экрана глаза меньше устают. Однако, если нужно получить максимальную отдачу от батареи емкостью 4510 мАч, вы, вероятно, захотите сохранить разрешение на уровне FHD+.

18. Xiaomi Mi 9

ОС MIUI 10 экран 6.39 дюйма с разрешением 2340×1080 FHD+ с покрытием Gorilla Glass 6 тройная камера с фотоматрицей Sony — 48 МП/8 МП/13 МП Максимальная конфигурация – 6 Гб + 128 Гб Чип NFC есть 3300 мАч батарея с 20 Вт быстрой зарядкой Инженеры компании «Сяоми» устранили в этой версии некоторые ключевые болевые точки, обнаруженные у флагмана Mi 8 Pro в конце 2018 года. А именно: добавили беспроводную зарядку, а также улучшили отклик сенсорного экрана. Смартфон оснащен 6,39-дюймовым AMOLED-экраном (Full HD +) с сенсором отпечатков пальцев на дисплее, и 20 МП селфи-камерой, находящейся в слезоподобном вырезе. Одним из главных преимуществ этой модели является тройная основная камера, которая при свете дня делает снимки с превосходной цветопередачей и высокой детализацией. В темное время суток детализация ухудшается, однако для улучшения качества снимка можно воспользоваться ночным режимом. Внутри смартфона находится уже не топовый, но все еще один из самых мощных смартфонов Qualcomm Snapdragon 855, который обеспечивает превосходную многозадачность, не в последнюю очередь потому, что поддерживается 6 ГБ оперативной памяти. Будьте готовы использовать Bluetooth или переходник для личных нужд аудио, потому что у Xiaomi Mi 9 нет 3,5 мм порта.

17. Xiaomi Mi 10 Pro

Под управлением Android 10 Экран 6.67 дюйма с разрешением 2340×1080 Тыловая камера 108 МП/20 МП/12 МП/8 МП Флэш-память от 256 ГБ до 512 Гб, объем ОЗУ – 8/12 Гб Слота для карты памяти нет Чип NFC есть Емкость аккумулятора 4500 мАч Xiaomi сделала консервативный выбор в отношении дисплея. Достаточно ли этого или нет — решать вам. Этот большой 6,67-дюймовый AMOLED-экран имеет частоту обновления 90 Гц, которая не так высока, как у 120 Гц дисплеев серии S20 или OnePlus 8 Pro, но соответствует частоте Huawei P40 Pro и Google Pixel 4 XL Mi 10 Pro имеет ожидаемо топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 865 под капотом. Это означает, что он сможет удовлетворить потребностей большинства пользователей. В эталонных тестах, таких как Geekbench и 3DMark, его показатели совпали с цифрами других флагманов со Snapdragon 865, таких как S20 Ultra и Oppo Find X2 Pro. Входящее в комплект зарядное устройство мощностью 65 Вт может подзарядить аккумулятор от 0% до 100% за 45 минут. Что касается беспроводной зарядки, она имеет мощность 30 Вт. Фотографии, снятые с помощью основного объектива, отличаются резким фокусом, четкой экспозицией и цветом. Возможно, единственный их недостаток – легкий шум, видимый в темных местах.

16. Moto G7 Power

Под управлением Android 9.0 Экран 6.2 дюйма с разрешением 1520×720 Тыловая камера 12 МП Флэш-память от 32 ГБ до 64 Гб, объем ОЗУ – 4 Гб Слот для карты памяти есть Чип NFC есть Емкость аккумулятора 5000 мАч Если вам нужен лучший смартфон 2020 года с мощной батареей, приобретите Moto G7 Power. Этот бюджетный телефон от Motorola максимально использует свою огромную батарею с функцией быстрой зарядки Motorola TurboPower, и, по данным различных тестов, она продержится около 16 часов в режиме средней нагрузки (серфинг по Сети, звонки). В угоду цене производителю пришлось пойти на некоторые компромиссы, например, на IPS-матрицу вместо OLED и изрядную толщину – почти 10 см. Однако по запасу яркости и цветопередаче экран G7 Power не уступает более дорогим моделям. Даже на солнце у вас не возникнет проблем с чтением текста или просмотром изображения на этом смартфоне. Производительность и камеры Moto G7 Power не уступают другим смартфонам в своем ценовом диапазоне, и в нем даже есть чип NFC для совершения бесконтактных платежей. К тому же Motorola – одна из немногих компаний, которая не отказалась от 3.5 мм аудио-разъема в своих гаджетах, и G7 Power – не исключение. Процессор Snapdragon 632, работающий в паре с графическим ускорителем Adreno 506, обеспечивает плавную и быструю многозадачность для нескольких открытых приложений, и справится с любой игрой на средних или низких настройках.

15. Google Pixel 3a

ОС Android 9.0 Диагональ экрана — 5.6 дюйма, разрешение 2220×1080 Разрешение камеры — 12.20 МП Флэш-память 64 ГБ, ОЗУ – 4 Гб Слота для карт памяти нет Чип NFC есть Емкость аккумулятора — 3000 мАч Это, пожалуй, лучший Android-смартфон с хорошей камерой для тех, кто не любит мобильные аппараты больших размеров. Вы будете наслаждаться великолепными снимками даже при слабом освещении и очень впечатляющими портретными эффектами, управляемыми ИИ. Да, Pixel 3a имеет менее мощный процессор (Snapdragon 670), чем его «четвертый» собрат и другие флагманские смартфоны. Но зато в остальном к его возможностям сложно придраться. Экран с OLED-матрицей имеет впечатляющее разрешение и 441 ppi, чего вполне достаточно, чтобы и изображения и тексты были яркими, комфортными для глаз и отличались насыщенными, но не вырвиглазными цветами. Батарея Pixel 3a работает до 12 часов без подзарядки при средней интенсивности использования. А если захотите послушать музыку через наушники, то сможете подключить их через 3.5 мм разъем. Прибавьте к этому приятную по плавности работы и внешнему виду оболочку, виброотклик, возможность совершать бесконтактные платежи, быструю зарядку и поймете, почему этот аппарат попал в рейтинг смартфонов 2020 года по цене и качеству.

14. Google Pixel 4

ОС Android 10 Экран 5,7 дюйма Двойная камера 12,20 МП/16 МП Объем внутреннего хранилища — 64 Гб, ОЗУ – 6 Гб Нет слота для карт памяти Есть NFC Аккумулятор 2800 мАч Одно из главных отличий четвертого «пикселя» от предшественников – это новая частота обновления экрана, теперь она составляет 90 Гц. Интересно, что такая частота поддерживается, только если яркость экрана более 75% (видимо, это помогает экономить заряд батареи). В отличие от третьей версии Pixel 4 получил защиту от воды по стандарту IP68, так что можно не бояться уронить его в воду на небольшое время. Линейка «пикселей» всегда отличалась хорошими камерами, и Pixel 4 не стал исключением. Задняя камера обзавелась основным объективом в 12 МП, а также новым телеобъективом в 16 МП. Оба объектива с системами оптической и электронной стабилизации изображений, а также улучшенной системой ночной съемки. Передняя камера в 8 МП получила опцию Face Unlock (аутентификатор по лицу). Другая интересная черта – это Motion Sense. Теперь можно менять музыкальные треки на телефоне, отключать звонок и делать многое другое, буквально взмахнув рукой. Построен Google Pixel 4 на базе Snapdragon 855, у него 6 Гб ОЗУ и 64 (или 128) Гб РАМ. Увы, прибавить памяти смартфону при помощи карты microSD нельзя, что несколько разочаровывает. 128 Гб – немного для флагмана. У телефона есть беспроводная зарядка, и, хотя емкость аккумулятора всего 2800 мАч, сильные стороны смартфона заставляют забыть об этом недостатке.

13. Huawei P30 Pro

ОС Android 9.0 Экран 6.47 дюймовый, с разрешением 2340×1080 Тыловая камера 40 МП/20 МП/8 МП Объем флэш-памяти — 256 ГБ, ОЗУ – 8 Гб Есть слот для карты памяти NFC есть Батарея 4200 мАч Большинство телефонов премиум-класса оснащены красивыми OLED-экранами, и Huawei P30 Pro не является исключением. Число пикселей на дюйм – 398 – маловато по сравнению с конкурентами, но четкость изображения на экране от этого не страдает. Благодаря процессору HiSilicon Kirin 980 и большому количеству оперативной памяти Huawei P30 Pro работает быстро и плавно, чего и следовало ожидать от телефона такого уровня. К тому же смартфон имеет собственную файловую систему, которая помогает увеличить скорость при передаче файлов в хранилище и из него, в дополнение к уменьшению времени запуска приложения. После отличной камеры батарея P30 Pro является ее лучшей особенностью. Даже при активном использовании (игры, включенный Wi-Fi, просмотр видеороликов) ее хватит на 8-9 часов работы без подзарядки. P30 Pro имеет три основные камеры и ToF-датчик, который измеряет расстояние до объектов в поле зрения. Основная 40-мегапиксельная камера — то, что вы будете использовать в большинстве случаев. А для съемки групп людей или пейзажей можно переключиться на сверхширокую камеру. Если вам нужно приблизить объект съемки, переключитесь на телефото.

12. iPhone 11

ОС iOS 13 Экран 6,1 дюймовый, с разрешением 1792×828 Основная камера двойная — 12 МП/12 МП Память — 64 ГБ, объем ОЗУ — 3,75 Гб Нет слота под карту памяти Есть NFC С точки зрения на соотношение цена/качество это лучший смартфон 2020 года от Apple. Причем большинство функций (вроде точного режима камеры) у просто iPhone 11 такие же, как и у его «ПРО» аналога. Фирменный дисплей от Apple Liquid Retina HDR скрывает под собой самую последний и самый мощный чипсет – А13 Bionic. Камера у iPhone 11, в отличие от его «ПРО»-собрата, двойная, а не тройная; основной объектив в 12 МП и новинка – ультраширокий сенсор с тем же разрешением. Телеобъектива, как у Pro, нет. Ну и экран, хоть и яркий, и с отличной цветопередачей, все-таки не OLED, как у iPhone 11 Pro. Хотя большинство простых пользователей вряд ли заметят разницу. Качественная сборка и дизайн по последней моде создают общую ауру солидности и дороговизны, которая словно обволакивает только что извлеченный из коробки аппарат. С первого взгляда и не отличишь, iPhone 11 перед вами или его PRO версия – выглядят они практически идентично, а скорость действия у обоих смартфонов высокая. В общем неплохой вариант, особенно учитывая соотношение полезность смартфона/количество потраченных денежных знаков.

11. iPhone SE 2020

ОС iOS 13 Диагональ экрана — 4,7 дюйма, разрешение — 1334×750 Основная камера — 12 МП Память — 64 ГБ Нет слота под карту памяти Чип NFC есть Баланс возможности/качество/производительность у iPhone SE 2020 один из лучших. Инженеры Apple взяли мощную начинку из 11 серии и поместили ее в полюбившийся пользователям корпус от серий 7 или 8. А если к этому добавить еще и привлекательную (что для Apple неожиданно) цену, понятно, почему критики по всему миру воспевают смартфону хвалу. Причем база у него практически такая же, как у флагманов. Чипсет – абсолютно тот же самый, что у уже упоминавшегося 13-го места рейтинга, а именно A13 Bionic. Операционная система – та же самая Apple iOS 13. Конечно, камера, аккумулятор и дисплей не такие роскошные, как у флагманов. Камера всего одна (и без ночного режима), дисплей диагональю 4,7 дюйма, а аккумулятор емкостью 1821 мАч. Но в целом если вы хотите гаджет от Apple, которым удобно управлять одной рукой, оснащенный всеми современными функциями и имеющий при этом доступную цену, то уже знаете, какой смартфон купить в 2020 году.

10. iPhone 11 Pro/ 11 Pro Max

ОС iOS 13 Экран 5,8 дюймовый (6.5-дюймовый у Pro Max), с разрешением 2436×1125 и 2688×1242 соответственно Основная камера тройная — 12 МП/12/12 МП Память — 64 ГБ, объем ОЗУ — 6 Гб Нет слота под карту памяти Есть NFC IPhone 11 Pro и 11 Pro Max практически одинаковы, за исключением экрана и размера батареи, а также цены. Таким образом, мы объединили их вместе, а ваш выбор будет зависеть от того, насколько велики ваши ладони и бюджет. На сегодняшний день iPhone 11 Pro Max — самый большой и самый мощный смартфон от Apple. И хотя его стоимость сопоставима с топовыми смартфонами от Samsung, у которых и экран побольше и время автономной работы повыше, большинство пользователей iOS не хотят иметь дело с Android. 6,5-дюймовый OLED-экран Apple у iPhone 11 Pro Max идеально подходит для просмотра потокового видео и игр, даже если его частота обновления составляет 60 Гц, в то время как множество других флагманов используют частоту обновления 90 Гц и даже 120 Гц. Да, вырез в верхней части все еще здесь, но мы обнаружим, что через некоторое время к нему привыкаешь и перестаешь замечать (по слухам вырез для фронталки у iPhone 12 будет еще меньше). Тройная камера одинакова и у 11 Pro и у 11 Pro Max. Она обеспечивает превосходное качество фотографий и видеосъемки с максимальным разрешением 3840×2160. Нивелировать дрожание рук при фотосъемке поможет оптическая стабилизация, к тому же у основной камеры есть и режим макросъемки, и оптический двойной зум.

9. ZTE Blade 10 Prime

ОС Android 9.0 экран 6.3-дюймовый, с разрешением 2280×1080 Двойная основная камера — 16 МП/5 МП Флэш-память 64 Гб, ОЗУ – 3 Гб Есть слот для карты памяти Есть чип NFC Аккумулятор 3200 мАч Если вы любите смартфоны с необычным дизайном, то ZTE Blade 10 Prime, вероятно, не лучший вариант для вас. В его внешнем виде нет ничего плохого, но и ничего особенного. Красная кнопка питания — одинокое пятно цвета на черном «кирпичике». Однако этот скучный вид искупается хорошими техническими характеристиками и относительно невысокой ценой устройства. Экран с разрешением FHD + обеспечивает невероятно яркое и резкое изображение. Цвета немного перенасыщены, но этим отличаются большинства устройств на Android. Что касается игровых возможностей, то они находятся на среднем уровне, поскольку MediaTek Helio P60 с 3 Гб оперативной памяти не потянет таких «тяжеловесов» как PUBG Mobile или Fortnite на высоких настройках. Однако в таких играх как Dream League Soccer не будет проблем с частотой кадров. Blade 10 Prime предлагает естественные результаты фотосъемки, хотя некоторые пользователи предпочитают более теплый и насыщенный вид, предлагаемый, например, смартфонами Pixel. Однако если вы по-прежнему заинтересованы в ZTE Blade 10 Prime, то решение состоит в том, чтобы просто использовать Google Photos и нажать кнопку «Авто», и в итоге вы получите тот вид фото, который вам нужен.

8. Sony Xperia 5

ОС Android 9.0 экран 6.1-дюймовый, с разрешением 2520×1080 Тройная основная камера — 12 МП/12 МП/12 МП Флэш-память 128 Гб, ОЗУ – 6 Гб Есть слот для карты памяти Есть чип NFC Аккумулятор 3140 мАч Со своим 6,1-дюймовым FullHD + OLED-дисплеем, необычным соотношением сторон — 21: 9 – этот смартфон предлагает захватывающие кинематографические ощущения. Но даже если вы равнодушны к просмотру видео и предпочитаете вместо этого получать игровой опыт, Sony Xperia 5 вас не разочарует. Он оснащен мощным чипсетом Snapdragon 855 с 6 Гб оперативной памяти и батареей емкостью 3140 мАч. Так что вы сможете целый день наслаждаться всеми современными мобильными играми на максимальных настройках. Сзади расположена тройная камера, состоящая из широкоугольной, ультраширокоугольной камер и телеобъектива, и качество фото- и видеосъемки ставит Xperia 5 в ряд лучших камерофонов 2020 года.

7. OnePlus 7T Pro

ОС Android 10 Диагональ экрана 6.67 дюйма, с разрешением 3120×1440 Тройная основная камера 48 МП/8 МП/16 МП Флэш-память 256 ГБ, ОЗУ – 8 Гб Без слота для карт памяти Есть чип NFC Аккумулятор 4085 мАч OnePlus 7T Pro представляет небольшое обновление мощного телефона OnePlus 7 Pro. Новое устройство поставляется с улучшенным чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, который имеет 15% прирост производительности по сравнению со своим предшественником. Аккумуляторная батарея имеет большую емкость 4085 мАч по сравнению с 4000 мАч у 7 Pro. Еще одним приятным нововведением стали стереодинамики, с ясным, качественным и громким звуком. Фронтальная камера не выдвижная, как у OnePlus 7 Pro, она находится в круглом вырезе на экране. С одной стороны у обычной «Прошки» фронталка выглядит интереснее, с другой стороны качество съемки селфи у обоих моделей идентичное, так что выбор между 7 Pro и 7T Pro – исключительно вопрос визуальных предпочтений. Основная камера 7T Pro имеет ночной режим, оптическую стабилизацию, 3х оптический зум, а также может вести видеосъемку в слоу-мо и с разрешением 4К при 60fps.

6. Oppo Find X2 Pro

ОС Android 10 Диагональ экрана — 6.7 дюйма, разрешение — 3168×1440 Тройная основная камера 48 МП/48 МП/13 МП Флэш-память — 512 Гб, ОЗУ – 12 Гб Слота для карт памяти нет Чип NFC есть Емкость аккумулятора — 4260 мАч Find X2 Pro не заставит вас выбирать между высокой частотой обновления в 120 Гц или высоким разрешением, как у более дорогой модели Galaxy S20 Ultra от Samsung. Вы можете включить и то и то, если хотите в полной мере насладиться возможностями своего дисплея. За топовую производительность этого аппарата отвечает новейший чипсет Snapdragon 865 компании Qualcomm, 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб хранилища UFS 3.0. В дополнение к стандартному, широкоугольному и переменному диапазонам масштабирования основной камеры, Find X2 Pro также использует режим макросъемки, который можно использовать для съемки на расстоянии до 3 см от объекта, сохраняя при этом великолепное количество деталей. Oppo Find X2 Pro занимает 3 место в рейтинге камер DXOMARK 2020 года.

5. Samsung Galaxy S10+

ОС Android 9.0 Экран 6.4 дюйма, с разрешением 3040 x 1440 Основная камера 16 МП/12/12 МП Объем внутреннего хранилища 128 ГБ, ОЗУ – 8/12 Гб Слот для карты памяти есть NFC есть Емкость аккумулятора 4100 мАч Этот большой и красивый смартфон поставляется с мощным чипом Snapdragon 855, и сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей. Система камер у S10 и «плюсовой версии» идентична, она сочетает в себе основную 12-мегапиксельную камеру, телеобъектив с 2-кратным зумом и супер широкоугольную камеру. Однако учтите, что PRO-режим использует только основную камеру, и переключиться на широкоугольную или длиннофокусную оптику нельзя. На передней панели простирается от края до края изогнутый дисплей, прерываясь только овальным вырезом для 10-мегапиксельной двойной фронтальной камеры с автофокусом и записью видео 4K. А когда надоест фотографировать, можно послушать музыку, подключив наушники через 3.5 мм разъем. Быстрая и беспроводная зарядка позволяют зарядить батарею Galaxy S10+ с 0 до 100% за 8 часов. Но если вам в этом смартфоне понравилось все, кроме цены, обратите внимание на 4 номер рейтинга. Почти то же самое, только с небольшими компромиссами по характеристикам. А стоимость ниже.

4. Samsung Galaxy S10e

ОС Android 9.0 Экран 5.8 дюйма, с разрешением 2280×1080 Основная камера 16 МП/12 МП Объем внутреннего хранилища 128 ГБ, ОЗУ – 6 Гб Слот для карты памяти есть NFC есть Емкость аккумулятора 3100 мАч Это один из самых маленьких гаджетов в топ смартфонов 2020 года. Но не думайте, что маленький размер означает маленькую производительность и низкую автономность. Его 5,8-дюймовый AMOLED-экран имеет большое количество настроек, но даже с настройками по умолчанию он отличается фантастической цветопередачей и большим запасом яркости. Батарея емкостью 3100 мАч проработает весь день, благодаря небольшому размеру экрана. А с помощью функции Wireless PowerShare можно даже заряжать другие Qi-устройства. Не волнуйтесь, это не истощит Galaxy S10e до предела: эта функция отключается, когда у телефона остается 30% заряда батареи. Возможностей процессора Exynos 9820 с лихвой хватит как на запуск любых игр на максимальных настройках, так и на работу с самыми требовательными к «начинке» мобильными приложениями. Учитывая, что у Galaxy S9 был один тыловой объектив, S10e представляет собой серьезное обновление, с двойным модулем основной камеры. Первый – 12 МП объектив с f / 1,5-2,4-двойной диафрагмой, а второй — сверхширокоугольный 16 МП объектив, который имеет 123-градусное поле зрения. За качество снимков даже в темное время суток не приходится беспокоиться, равно как и за качество селфи, сделанных фронтальной 10 МП камерой. Еще один приятный бонус для владельцев Galaxy S10e — наличие 3.5 мм разъема для наушников.

3. Samsung Galaxy Note 10 Plus

ОС Android 9.0 Диагональ экрана — 6.8″, разрешение — 3040×1440 Модули основной камеры — 12 МП/16 МП/12 МП Память 256 Гб, ОЗУ – 12 Гб Есть слот для карты памяти Чип NFC есть Батарея 4300 мАч Samsung — крупнейший производитель AMOLED-экранов. Неудивительно, что Note 10 Plus оснащен одним из них. Его дисплей яркий и эффектный, но не слишком насыщенный. И даже фронтальная камера не отвлекает от просмотра контента, потому что Samsung переместила ее вырез по центру сверху, а не в угол. Внешняя красота Galaxy Note 10 дает старт дискуссии о том, готовы ли вы обменять хрупкость на красоту. Его элегантный переливчатый стеклянный корпус может легко разбиться при падении. Вам нужно будет решить, хотите ли вы использовать футляр и спасти смартфон от повреждений, или оставить его «голым» и понять, насколько он красив. При всех своих внешних достоинствах Galaxy Note 10 Plus еще и обладает впечатляющей «начинкой». Он работает на платформе Snapdragon 855, в паре с 12 Гб ОЗУ и расширяемым хранилищем памяти на 256 ГБ. А быстрая зарядка 25 Вт обеспечивает хороший баланс между скоростью зарядки и долгим сроком службы аккумулятора. Качество снимков, сделанных камерой Note 10 Plus, очень похоже на Galaxy S10 Plus. Однако Galaxy S10 Plus более агрессивно работает с тенями и черными оттенками каждого кадра, а Note 10 Plus лучше справляется с большей контрастностью снимков. «Изюминкой» этой модели является стилус, с помощью которого можно даже рисовать на людях и вещах в виртуальном пространстве. А также выполнять жесты, такие как пролистывание вверх и вниз, влево и вправо, например, чтобы переключать режимы камеры.

2. Samsung Galaxy S20 Ultra

Работает под управлением Android 10 Экран 6.9 дюйма, с разрешением 3200×1440 Основная камера с четырьмя модулями — 108 МП/48 МП/12 МП Флэш-память 128 Гб, оперативная – 12 Гб Есть слот для карты памяти Есть NFC Емкость аккумулятора 5000 мАч Samsung не пожалел средств на Galaxy S20 Ultra, который обладает впечатляющим набором функций премиум-класса — от огромного 6,9-дюймового дисплея с частотой обновления 120 Гц до возможности работы в 5G сетях и массивной батареи емкостью 5000 мАч. А самой лучшей частью Galaxy S20 Ultra является тыловая камера. Она может обеспечить 10-кратное увеличение без потери качества изображения, и 30-кратное цифровое увеличение. Конечным результатом является телефон с камерой, который может на равных конкурировать с iPhone 11 Pro.

1. Samsung Galaxy S20/S20 Plus

ОС Android 10 Экран 6,2 дюймовый, с разрешением 3200×1440 Тыловая камера 64 МП/12 МП/12 МП Объем внутреннего хранилища 128 ГБ, ОЗУ – 8 Гб Есть слот для карты памяти Есть NFC Емкость батареи 4000 мАч Рейтинг смартфонов 2020 года возглавляют сразу две модели, которые оказались так похожи, что пришлось поставить их на одну ступеньку. Главная отличительная черта обоих смартфонов – их соотношение цена/предоставляемые возможности. По таким параметрам как диагональ экрана, объем памяти, наличие слота microSD и поддержка сетей 5G Galaxy обставляет своего главного конкурента, Apple, в два счета. А Infinity-O AMOLED экран у обоих телефонов (диагональ 6,2 дюйма у S20 и 6,7 дюймов у S20 Plus) просто роскошен. Плюс у нового экрана частота обновления достигает 120 Гц, что очень ощутимо в режиме Full HD. Выгодно отличает S20 и S20 Plus от конкурентов и емкость батареи – 4000 и 4500 мАч соответственно. Но одно из главных преимуществ обоих смартфонов – это основная камера, оснащенная телеобъективом в 64 МП с тройным зумом (шаг вперед по сравнению с обычным тройным). Широкоформатный объектив в 12 МП тоже неплох. Еще один бонус – можно снимать видео разрешением в 8к.

Источник: basetop.ru