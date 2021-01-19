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Записал прощальную речь на посту президента США Трамп

14:00 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Отмечается, что в своем выступлении Трамп перечислил наиболее существенные, по его мнению, достижения на посту президента.

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Трамп не первый экс-президент, отказавшийся посетить инногурацию следующего

По данным телекомпании, видео может быть обнародовано 19 января.
Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник записал прощальное видеообращение в ранге главы вашингтонской администрации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
По его данным, видеозапись может быть обнародована во вторник, хотя окончательные сроки еще не определены. Отмечается, что в своем выступлении Трамп перечислил наиболее существенные, по его мнению, достижения на посту президента. Также в обращении упоминается "новая администрация", однако контекст высказывания о команде избранного президента Джозефа Байдена не уточняется.

Инаугурация Байдена и избранной вице-президентом США Камалы Харрис намечена на 20 января.

выборы импичмент сша Дональд Трамп
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