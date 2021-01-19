Прокомментировали новые санкции США по "Северному потоку - 2" власти ФРГ

Власти ФРГ прокомментировали новые санкции США по "Северному потоку — 2"

Власти Германии разочарованы решением США ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока — 2".

"Мы с сожалением принимаем это к сведению", — сказала немецкому агентству dpa представитель минэкономики ФРГ.

Агентство добавляет, что американское посольство в Берлине в понедельник проинформировало правительство Германии о планах по введению ограничительных мер.



Ранее газета Handelsblatt сообщила, что Вашингтон планирует во вторник ввести санкции против "Фортуны" и компании "КВТ-Рус" — владельцу судна. По данным издания, власти США также предупредили и других европейских партнеров о своем решении по санкциям на основании CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Власти Германии считают эти меры незаконными."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате этого швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" провел 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта. — Прим. ред.), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии. С датскими властями согласована возможность проведения труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Источник: РИА Новости