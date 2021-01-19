Отключили от аппаратов ИВЛ пострадавших детей при пожаре в Новосибирской области

Пострадавших при пожаре в Сибири детей отключили от аппаратов ИВЛ

Глава Карасукского района Новосибирской области Александр Гофман рассказал о состоянии детей, которые оказались в больнице после пожара вместе с матерью.

Как сообщает ТАСС, четверо детей были отключены от аппаратов ИВЛ и могут дышать самостоятельно.

"Они переведены на самостоятельное дыхание", - добавил Гофман.

Он также уточнил, что семья получит двухкомнатную квартиру в Карасуке взамен сгоревшего жилья. Рядом с новым домом располагаются детский сад и школа.

Напомним, инцидент произошел в доме в Карасукском районе Новосибирской области в ночь на 13 января. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Он был локализован в течение двух минут.

Известно, что, почувствовав запах дыма, женщина разбила окно и побежала к соседям, которые помогли ей эвакуировать детей. В результате инцидента с тяжелыми травмами были госпитализированы пятеро детей и 28-летняя женщина.