Что можно и запрещено делать в день Иоанна Крестителя 20 января 2021 года: Можно ли работать в светлый праздник?

В этот день чествуют Иоанна Предтечу, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

Иоанна зовут также Предтеча, потому что важнейшей частью его служения была проповедь о скором пришествии Мессии

Иоанна зовут также Предтеча, потому что важнейшей частью его служения была проповедь о скором пришествии Мессии.

20 января верующие отмечают праздник Собор Иоанна Предтечи, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В этот день чествуют Иоанна Предтечу, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

Какой праздник 20 января – Собор Иоанна Предтечи

Еще один праздник в честь Иоанна отмечается через день после праздника Крещения Господня. В водах реки Иоардан он совершал надо всеми желающими особый обряд очищения, который сегодня называют еще «иоанновым крещением». Именно из-за него сам Иоанн получил имя Креститель.

Иоанна зовут также Предтеча, потому что важнейшей частью его служения была проповедь о скором пришествии Мессии, Помазанника Божьего, обещанного Богом народу Израиля. И вот однажды, совершая крещение в иорданских водах, Иоанн с удивлением увидел среди пришедших к нему людей Иисуса из Назарета. Иоанн сразу узнал Спасителя и, как сообщает Евангелие, немало удивился. «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?», сказал Иоанн Иисусу, на что Спаситель ответил: «надлежит нам исполнить всякую правду», и принял крещение от Иоанна.

День Иоанна Крестителя: традиции, что нужно сделать

Верующие с самого утра идут в церковь на службу. Затем отмечают праздник Ивана Крестителя. У наших предков было принято скармливать животным остатки с праздничного стола.

После полудня женщины могут заниматься рукоделием: хозяйки достают свои починки, которые перед Рождеством прятались подальше от греха.

После Иордана наступает несколько недельный период, во время которого можно справлять свадьбу и петь песни. После мясоеда наступает самый строгий Великий пост.

Запреты в Собор Иоанна Предтечи

Говорят, что в этот день нельзя умываться, так как по поверью это предвещает обман другими людьми.

Категорически запрещено принимать подарки от посторонних. Также в этот день нельзя приниматься за тяжелую работу или домашние дела.

Источник: unian.net