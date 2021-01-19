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От «Новичка» до «Легенды»: Ситимобил запускает систему поощрения пассажиров в Новосибирске

14:45 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Система лояльности позволяет получать кешбэк за поездки и оплачивать бонусами ее часть или полную стоимость услуги

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Ситимобил запускает систему поощрения пассажиров в Новосибирске

Сервис заказа такси Ситимобил запустил кешбэк в рамках программы лояльности для клиентов из Новосибирска и других городов. Пользователь получает один из шести уровней: «Домосед», «Новичок», «Частый гость», «Знаток», «Гид» и «Легенда». Статусы обновляются каждые 30 дней и присваивается в зависимости от количества поездок и суммы, потраченной клиентом. Чем выше уровень — тем выше кешбэк, который будет начислен в условных единицах Ситимобила — Ситибонусах (1 бонус равен 1 рублю).

Ситибонусы за завершение поездок будут начисляться в соответствии со статусом пользователя от 7% («Частый гость») до 20% («Легенда»). На запуске кешбэка всем «Новичкам» начисляется повышенный процент кешбэка – 10%. Ситибонусами пассажиры и пассажирки смогут оплатить как часть поездки, так и всю ее стоимость – в соответствии с присвоенным пассажиру уровнем. Например, «Новичок» сможет оплатить только половину стоимости поездки, а клиенту со статусом «Легенда» будет доступна полная оплата поездки Ситибонусами.
Пассажирам Ситимобил, которые уже пользовались приложением прежде, будет автоматически присвоен уровень в программе лояльности с учетом его активности за последние 30 дней. Увидеть свой статус можно будет, обновив приложение.

«Мы заметили, что клиенты, которые получают бонусы, на 30% активнее на нашем сервисе, остаются с нами дольше и ездят чаще, поэтому мы запускаем кешбэк в рамках программы лояльности. В перспективе это поможет нам сократить затраты на привлечение клиентов, увеличить уровень удержания и LTV (Lifetime value — общая прибыль, которую получает компания за все время сотрудничества с клиентом) наших пользователей. В дальнейшем программа лояльности позволит интегрироваться с партнёрами и другими программами лояльности, чтобы предложить клиентам больше возможностей копить и тратить накопленные бонусы», — отмечает исполнительный директор Ситимобил Виталий Бедарев.

Уровни активности пользователей создавались с привязкой к знанию города и его особенностей. Количество накопленных бонусов будут отображаться в его аккаунте. Скидки по подпискам Сберпрайм и Combo VK действуют вместе с кешбэком и не влияют на получение Ситибонусов программы лояльности.

Источник: пресс-служба Ситимобил

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