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Скончалась управляющая Сибирского филиала банка «Открытие» Ирина Демчук

13:01 19.01.2021
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Ирина Демчук отмечена почетными грамотами администрации города и области, городской торгово-промышленной палаты за профессиональные достижения и вклад в социально-экономическое развитие региона.

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Ирина Демчук отмечена почетными грамотами администрации города и области, городской торгово-промышленной палаты за профессиональные достижения и вклад в социально-экономическое развитие региона.
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Скончалась управляющая Сибирского филиала банка «Открытие» Ирина ДемчукДень патологоанатома 19 января 2021: Из-за чего могут посадить в морге на карантин и кормить через форточку, рассказал судмедэксперт с 50-летним стажем Владимир ЖуковЕщё 653 новостей

В Новосибирске в возрасте 56 лет скончалась старший вице-президент-управляющий Сибирским филиалом ПАО Банка «ФК Открытие» Ирина Демчук. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе банка. Причина смерти не называется.

Ирина Демчук родилась в городе Далматово Курганской области. В 1987 году окончила с отличием Новосибирский институт советской кооперативной торговли по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности». Имеет степень кандидата экономических наук и доцента.

Демчук начала профессиональную деятельность в банковской сфере в 1993 году. В 2009-2014 году она возглавляла филиал «Номос-банка», с 2014 года занимала пост старшего вице-президента — управляющего корпоративным новосибирским филиалом банка «Открытие».

Ирина Демчук отмечена почетными грамотами администрации города и области, городской торгово-промышленной палаты за профессиональные достижения и вклад в социально-экономическое развитие региона. В 2018 году признана победителем конкурса «Финансист года-2017» в номинации «Стабильность и профессионализм».

Ирина Демчук смерть умерла демчук
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