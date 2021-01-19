Скончалась управляющая Сибирского филиала банка «Открытие» Ирина Демчук

Ирина Демчук отмечена почетными грамотами администрации города и области, городской торгово-промышленной палаты за профессиональные достижения и вклад в социально-экономическое развитие региона.

Ирина Демчук отмечена почетными грамотами администрации города и области, городской торгово-промышленной палаты за профессиональные достижения и вклад в социально-экономическое развитие региона.

В Новосибирске в возрасте 56 лет скончалась старший вице-президент-управляющий Сибирским филиалом ПАО Банка «ФК Открытие» Ирина Демчук. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе банка. Причина смерти не называется.

Ирина Демчук родилась в городе Далматово Курганской области. В 1987 году окончила с отличием Новосибирский институт советской кооперативной торговли по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности». Имеет степень кандидата экономических наук и доцента.

Демчук начала профессиональную деятельность в банковской сфере в 1993 году. В 2009-2014 году она возглавляла филиал «Номос-банка», с 2014 года занимала пост старшего вице-президента — управляющего корпоративным новосибирским филиалом банка «Открытие».

Ирина Демчук отмечена почетными грамотами администрации города и области, городской торгово-промышленной палаты за профессиональные достижения и вклад в социально-экономическое развитие региона. В 2018 году признана победителем конкурса «Финансист года-2017» в номинации «Стабильность и профессионализм».