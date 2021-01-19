Коронавирус в Новосибирской области: Сколько зараженных нашли за сути на 19 января

В отделениях интенсивной терапии находятся 138 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

В отделениях интенсивной терапии находятся 138 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

По данным оперативного штаба на утро 19 января в регионе зарегистрирован 30 603 случая COVID-19 (+142 за сутки), в том числе у 1 737 детей. 27 446 человек выписаны с выздоровлением (+188 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: мужчина в возрасте 52 года и женщины в возрасте 63 года, 64 года, 69 лет, 72 года, 79 лет, 81 год, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 122 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 138 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 633.

В больницы районов области госпитализированы 963 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 141 637 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 794 жителя региона, 88 952 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 631 обращение, госпитализированы 24 человека.