Банду фальшивомонетчиков накрыли в Новосибирской области. Они попались на покупке мороженного

В настоящее время уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

В настоящее время уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Следователем УМВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Установлено, что в августе 2019 года трое жителей Новосибирска в возрасте от 33 до 38 лет создали организованную группу с целью изготовления и последующего сбыта поддельных банковских купюр.

По результатам проведенной экспертизы ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области 39 обнаруженных купюр оказались поддельными

Для реализации задуманного двое мужчин и ранее судимая за мошенничество женщина приобрели на Интернет-сайте необходимую технику и бумагу, с помощью которых изготовили фальшивые банкноты. Поддельные деньги злоумышленники тратили на собственные нужды в торговых точках Новосибирска и Новосибирской области. Чаще всего покупали мороженое и продукты у сельских жителей.

Осенью 2019 сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску при силовой поддержке ОМОН регионального управления Росгвардии задержали злоумышленников.

При обыске по месту жительства одного из фигурантов сотрудниками полиции изъяты: многофункциональное устройство, ксерокс, ноутбук, флэш-карты и банковские билеты.

При обыске по месту жительства одного из фигурантов сотрудниками полиции изъяты: многофункциональное устройство, ксерокс, ноутбук, флэш-карты и банковские билеты. По результатам проведенной экспертизы ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области 39 обнаруженных купюр оказались поддельными, из них 27 купюр номиналом 2 тысячи рублей и 12 номиналом 5 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.