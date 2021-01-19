Отказываются от вакцины от коронавируса жители Бердска. Почему сибиряки боятся "Спутник V", рассказываем

В Новосибирской области стартовала вакцинация от коронавируса. Готовы ли к вакцине бердчане, рассказывает "Курьер. Среда. Бердск".

Коронавирус можно предотвратить

В Новосибирской области стартовала вакцинация от коронавируса. В регион поступило 14642 доз вакцины - «Спутник V» и «Гам-КОВИД-Вак». В 41 медучреждении Новосибирской области можно поставить прививку сегодня, 19 января.

- К концу недели будут работать 57 пунктов. В дальнейшем к этой работе подключатся все медучреждения, имеющие соответствующие разрешения. Их будет 59. Кроме этого, формируем мобильные бригады из медиков, которые будут ставить прививки на предприятиях, в учреждениях, – заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве области 18 января.

Поставить вакцину первыми смогут желающие медики, учителя, работники социальной сферы, люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Список категорий граждан будет расширяться с каждой новой партией вакцины, поступившей в Новосибирскую область.

А в соцсетях Бердска стартовал опрос: вы будете прививаться от коронавируса?

Из 331 участников опроса 70% отвечают категорически — нет. 12% не определились и согласны на вакцинацию, а 1% уже заставили привиться. И только 7% готовы пройти вакцинацию добровольно.

Почему жители Бердска не готовы поставить прививку? Что пугает бердчан, ведь прививка против оспы, кори, полиомиелита не вызывает сомнений, даже относительно новая прививка против гриппа не вызывает такой процент отказа?

В комментариях бердчане высказывают крайнее недоверие российской вакцине.

- Господи, в этой стране даже шприцы производить не умеют и дозаторы для лекарств, а на вакцину замахнулись. Не буду ставить прививку, - пишет Алиса ВольФ.

С ней солидарен Алекс Бердский, он намерен ждать, когда в Бердске можно будет привиться импортной вакциной:

- Пока в России не одобрят и не зарегистрируют американские вакцины, вакцинироваться будут только подневольные, которые не могут отказаться. С другой стороны, чем больше привьют подневольных российской вакциной, тем быстрее отступит ковид. Ведь они или умрут, или получат иммунитет, и в любом из этих случаев некоторое время не смогут распространять ковид.

- Это про пфайзер? У которого смертность от вакцины как от самого ковида? - спрашивает у Алекса Андрей Павличук.



- Да, да, это про пфайзер или модерна, которыми прививают во всех странах типа Германии, США, Канады, Израиля, Австралии. Я буду прививаться только ими. Я ж вас не призываю прививаться нормальной вакциной, для вас уже спутник подвезли, прививайтесь, - отвечает Алекс Бердский, он абсолютно не доверяет российской вакцине.

Сроки вакцинации тоже вызвали сомнения у участников опроса.

- У нас в городе массовая вакцинация неизвестно когда начнётся. Это же Бердск. В Новосибирске уже вовсю идёт. Свободно можно поставить хоть завтра. А у нас деревня, - сокрушается Юлия Саранина.

- Подвезли вакцину? По телевизору только и подвезли. Хорошо, если к марту можно будет получить её, - уверен Андрей Павлинчук

Пугает также то, что сроки тестирования вакцины минимальны и должного испытания на людях вакцина не прошла.

- Второй раз болеть не хочется, но и колоть вакцину, не тестированную толком, тоже нет желания,- объясняет свой отказ от вакцинации Антон Иванов.

Интересное рассуждение приводит в обсуждении опроса Сергей Бердский. Сопоставив вопросы про вакцинацию и ответы на них, он приходит к выводу, что «укол не дает иммунитета, не удаляет вирус, не предотвращает смерть, не гарантирует, что вы его не получите, не мешает вам заразиться, не мешает вам передать это, не устраняет необходимость в запретах на поездки, не устраняет необходимость закрытия бизнеса, не устраняет необходимость блокировки, не устраняет необходимость в масках».

- Так что она на самом деле делает?!- задает вопрос Сергей Бердский.

- За учителей уже взялись, - пишет, явно сочувствуя педагогам, которых прививают первыми, Анастасия Иванова.





