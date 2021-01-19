Благовещение и вербное воскресенье 2021: Дата праздника и светлые традиции

В отличие от много других праздников, Благовещение – праздник, который поурочен не к дате, когда отметают Пасху, а к дате Рождества Христова. Благовещение отмечается ровно через 9 месяцев от дня Рождества Христова.

В 2021 году Вербное воскресенье – это 25 апреля

Апрель-май в 2021 году выдался богатым на религиозные праздники, а потому и очень просто запутаться в их очередности. Особенно это касается таких праздников, как Благовещение и Вербное воскресенье в 2021 году. Один из них приурочен к дате Пасхе, а второй – к дате празднования Рождества. Разберемся более подробно в датах и смысле таких праздников, как Благовещение и Вербное воскресенье.

Благовещение 2021

Благовещение – это один их тех немногих праздников в церковном календаре, который является непреходящим. Это означает, что каждый год Благовещение отмечается 7 апреля по новому календарному стилю. Данный праздник является двунадесятым, а это означает, что он входит в 12 важнейших (после Пасхи) праздников религиозного мира.

На Благовещение вспоминается тот день, когда архангел Гавриил явился деве Марии и сообщил ей благую новость о том. Что предстоит ей стать матерью Спасителя, сына Божьего. Здесь очень важно отметить такой нюанс, что сперва архангел спросил у девы Марии, готова ли она принять волю Господа, и только после того, как Мария дала свой положительный ответ, случилось непорочное зачатие. Почему этот нюанс важен? Потому что так, со словами Марии о том, что она готова следовать воле Господа, смирится с ней, проявился высший дар Бога для человека – это дар воли. Человек сам вправе решить, выбрать ему строну тьмы и зла, либо следовать дороге праведной.

Поэтому, Благовещение, что в 2021 году отметается 7 апреля, это не только праздник благой вести, но и праздник того, как человек может быть вольным выбирать свой путь.

Чаще всего получается так, что Благовещение выпадает на дни Великого Поста, но, поскольку праздник большой и важный, в этот день разрешены послабления, в частности, можно за трапезой подать рыбу, выпить кагор или вино. Даже если Благовещение совпадет с днем Светлой Пасхи, все равно не отменяется празднование этого дня.

Интересно! В отличие от много других праздников, Благовещение – праздник, который поурочен не к дате, когда отметают Пасху, а к дате Рождества Христова. Благовещение отмечается ровно через 9 месяцев от дня Рождества Христова.

Вербное воскресенье

А вот этот праздник всегда зависит от того, когда отмечается Светлая Пасха. Вербное воскресенье всегда празднуют ровно за 7 дней до Пасхи. В 2021 году дата, когда Вербное воскресенье – это 25 апреля, то есть вслед Лазаревой субботой, но перед Благовещением. Также, в этот день отмечается событие библейского сюжета – вход Господень в Иерусалим.

Вербное воскресенье именуется именно так, потому что символ праздника - это веточки вербы. Считается, что веточки вербы должны постоять целый год как символ принятия Христа и Его великой жертвы во спасение человечества.

Накануне самого праздника, вечером в субботу верующие оправляются в храмы на Всенощное бдение, с собой нужно обязательно взять ветвь вербы или ивовую веточку. В храмах читается 50-ый псалма Евангелия, а после этого батюшки окропляют ветви прихожан святой водой. После этого, прихожане зажигают свечи и слушают службу до конца. После службы многие отправляют домой с зажженными свечами в руках, что создает очень приятную атмосферу праздника. Десятки людей выходят с храма и несут вербочки и свечи в свои дома, словно несут свет в окошки!

Но, освещение верб проходит не только накануне самого праздника. Если следовать уставу церкви, то и на само Вербное воскресенье следует с самого утра отправиться в церковь, чтобы еще раз освятить вербы. Также, утром Вербного воскресенья могут освятить впервые свои веточки те, кто не смог попасть на Всенощную на кануне праздника.

Вербное воскресенье нельзя назвать грандиозным праздником, скорее этот тот день, который нужно провести скромно, тихо, оставаясь в кругу своей семьи. Следует помнить, что вслед за Вербным воскресеньем последует самая важная и одновременно самая строгая неделя Великого поста – Страстна седмица.

В 2021 году перед Страстной неделей всем верующим предстоит отметить три важных праздника – это Благовещение, 7 апреля, Лазареву субботу, 24 апреля, и Вербное воскресенье, соответственно 25 апреля.

Источник: every-holiday.ru