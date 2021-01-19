Приехал в Россию и ненадолго "уронил" курс рубля Навальный

Матвейчев называет Навального единственным «неподзаконным человеком» в стране, поскольку он находился на свободе с двумя условными сроками и 21 раз в это время ездил за границу.

Задержание Навального уронило рубль

Клан силовиков усилился? Запад ответит санкциями? Протесты будут?

Арест Алексея Навального негативно сказался на курсе рубля. По данным московской биржи, 18 января рубль упал сильнее, чем все валюты мира кроме турецкой лиры. Курс доллара вырос на 34 копейки, евро — на 41 копейку. И это не единственное последствие возвращения лидера несистемной оппозиции в Россию. Крупнейшие политические и экономические эксперты ответили URA.RU на шесть вопросов о том, как возвращение и арест Навального изменит страну.

Как задержание Навального скажется на курсе рубля?

Валютный рынок негативно отреагировал на возвращение и арест Навального, сообщил URA.RU эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. «Курс реагирует на риски, а возвращение Навального — это риск. Негативная атмосфера вокруг этого сделает падение рубля стремительным, если появятся реальные причины», — объяснил он.

Эксперт считает, что такой реальной причиной может стать ужесточение политики в отношении России со стороны администрации нового президента США Джо Байдена. «Дело Навального может стать предлогом для жестких мер против России как страны, а не только против президента Владимира Путина и его окружения. Байден радикально пересмотрит политику [экс-президента США] Дональда Трампа. И этот пересмотр будет для нас неблагоприятным, затронет каждого человека в стране», — предполагает Голубовский.

Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин считает это маловероятным сценарием, но признает, что если санкции будут не персональными, а секторальными, то последствия почувствуют все россияне. Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков в подтверждение тезиса коллеги привел в пример проблемы «Газпрома» со строительством Северного потока-2.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников подтверждает, что дело Навального может стать предлогом для санкций. Бывший советник управления президента по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев считает, что Байден из-за внутренних проблем может взять передышку во внешней политике, но может и переключить внимание американцев на противостояние внешним врагам. «А Навальный или не Навальный, они найдут повод», — уверен эксперт.

Как отреагируют россияне на происходящее?

Глава Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян говорит, что большинство россиян воспринимает историю с Навальным, как «часть политического ландшафта». Его возвращение заметила «только политизированная часть населения», соглашается руководитель Агентства политических и экономических коммуникация Дмитрий Орлов.

Гращенков предполагает, что повышенное внимание со стороны политической администрации и спецслужб к Навальному может сделать его главным противником Путина. И заставить часть населения поинтересоваться его деятельностью и расследованиями.

Почему Навальный прилетел именно сейчас?



Гращенков полагает, что Навальный видит своей задачей не столько участие в выборах в Госдуму против «Единой России», сколько попытку вмешаться в трансфер власти. «Мы находимся на перепутье. Появились новые органы власти вроде Госсовета. Путин еще не принял решение, пойдет ли он на новый срок в 2024 году. И Навальный пытается участвовать в игре, связанной с дележом высшей власти в стране», — отмечает политолог. Каким образом — Гращенков затруднился уточнить.

Карягин обращает внимание, что Навальный начал терять повестку — ему нужны инфоповоды, создать которые из Германии невозможно. Поэтому он вернулся, несмотря на новые уголовные дела.

Матвейчев считает, что Навальный мог не верить в то, что его задержат. «Он мог думать, что Путин испугается, опять его простят. Или Байден и Запад заступятся», — говорит эксперт.

Означает ли арест Навального победу силовиков над политиками?

Арест Навального многие трактуют как победу сторонников силового сценария, поскольку возвращение блогера пошло по самому жесткому для него пути. «Впечатление, что есть линии политиков и силовиков. И в данном случае политики обслуживают силовиков, у которых нет иного выбора, как арестовать Навального. И политадминистрация вынуждена обслуживать эту линию, придумывать отвлекающие вещи», — рассуждает политолог Гращенков. Его коллега Кирьян призывает делать выводы об усилении политического или силового крыла, исходя из наказания, которое Навальный понесет по новым уголовным делам, еще не доведенным до суда.

Матвейчев называет Навального единственным «неподзаконным человеком» в стране, поскольку он находился на свободе с двумя условными сроками и 21 раз в это время ездил за границу. «Он обещал пойти в президенты и просил денег у населения, а сам, как судимый, не мог идти в президенты. Я вижу тут умысел и признаки мошенничества. И он не осужден. Еще и умудряется плевать в силовиков», — недоумевает политолог.

Какими будут ответные действия Навального?

Орлов и Кирьян полагают, что Навальный продолжит свою «расследовательскую деятельность». Матвейчев уверен, что в этом блогеру помогают западные спецслужбы.

Гращенков считает, что расследования еще не достигли апогея. «Думаю, [командой Навального] заготовлены новые материалы. И исходя из того, как власти будут себя вести с Навальным, будут планироваться информационные взрывы. Если его надолго посадят, то они будут призваны породить политическое цунами, вывести людей на улицы.

Изменится ли политика Кремля после задержания Навального?

Приезд Навального открыл политический сезон, который завершится выборами в Госдуму в сентябре, полагают эксперты. «Впервые выборы проходят в сложной для ЕР ситуации — рейтинг у нее невысокий, как и у [председателя партии Дмитрия] Медведева. Непонятно, как сохранить большинство в парламенте. В 2011 году на старте показатели были лучше, но все привело к [протестам на] Болотной площади. Старт года с Навального исторически отсылает к 2011 году. Плюс экономика сейчас хуже. Вопрос, кто и какие политические ситуативные союзы могут заключить с Навальным», — говорит Гращенков.

Матвейчев и Орлов не верят, что власти будут менять планы из-за Навального. Кирьян полагает, что несистемная оппозиция лишь будет пытаться баллотироваться в одномандатных округах или участвовать в выборах в Госдуму через «умное голосование». Карягин считает, что сценарии выборов кристаллизуются ближе к официальному старту кампании: «К началу июня мы будем понимать, в какую игру станет играть власть, а в какую — оппозиция».

Источник: ura.news