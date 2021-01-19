Умер единственный сын академика Сахарова Дмитрий

Дмитрий — сын академика от первой жены Клавдии, у него есть две старшие сестры, Любовь и Татьяна. После смерти супруги учёный жил с Еленой Боннэр, общих детей у пары не было.

Дмитрий — сын академика от первой жены Клавдии

Мужчину доставили в отделение кардиореанимации накануне вечером.

В Москве в возрасте 63 лет умер единственный сын знаменитого учёного, академика Андрея Сахарова Дмитрий. Об этом сообщает Пятый канал.

Наследника Нобелевского лауреата накануне доставили в кардиореанимацию. Пациента экстренно прооперировали, сделали рентген-контрастное исследование сосудов и стентирование, однако медикам не удалось спасти его жизнь. У мужчины осталось двое детей.

Дмитрий — сын академика от первой жены Клавдии, у него есть две старшие сестры, Любовь и Татьяна. После смерти супруги учёный жил с Еленой Боннэр, общих детей у пары не было.

Сам Андрей Сахаров прожил немногим дольше сына, он скончался в 1989 году от остановки сердца в возрасте 68 лет.