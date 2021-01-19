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Умер единственный сын академика Сахарова Дмитрий

15:40 19.01.2021 Фото: Матушевская Лариса/yakapitalist.ru
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Дмитрий — сын академика от первой жены Клавдии, у него есть две старшие сестры, Любовь и Татьяна. После смерти супруги учёный жил с Еленой Боннэр, общих детей у пары не было.

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Дмитрий — сын академика от первой жены Клавдии
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер единственный сын академика Сахарова ДмитрийУмер бывший ведущий программы "Время" Игорь ВыхухолевЕщё 655 новостей

Мужчину доставили в отделение кардиореанимации накануне вечером.

В Москве в возрасте 63 лет умер единственный сын знаменитого учёного, академика Андрея Сахарова Дмитрий. Об этом сообщает Пятый канал.

Наследника Нобелевского лауреата накануне доставили в кардиореанимацию. Пациента экстренно прооперировали, сделали рентген-контрастное исследование сосудов и стентирование, однако медикам не удалось спасти его жизнь. У мужчины осталось двое детей.

Дмитрий — сын академика от первой жены Клавдии, у него есть две старшие сестры, Любовь и Татьяна. После смерти супруги учёный жил с Еленой Боннэр, общих детей у пары не было.

Сам Андрей Сахаров прожил немногим дольше сына, он скончался в 1989 году от остановки сердца в возрасте 68 лет.

академик скончался Дмитрий Сахаров
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