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Новый способ использования пенсионных накоплений может появиться в России

16:15 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Уведомление позволяет ограничить каналы приема такого заявления до одного – клиентской службы ПФР, куда документ подается лично самим человеком либо его представителем.

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У граждан появится возможность установить запрет на перевод пенсионных накоплений

Пенсионный фонд России подготовил проект уведомления, с помощью которого граждане смогут установить запрет на перевод пенсионных накоплений через портал госуслуг – одного из двух действующих сегодня способов подачи заявления о смене пенсионного фонда. Уведомление позволяет ограничить каналы приема такого заявления до одного – клиентской службы ПФР, куда документ подается лично самим человеком либо его представителем. Нововведение направлено на то, чтобы дополнительно защитить права граждан и обезопасить их от неправомерного перевода средств.

Приниматься уведомление будет исключительно в клиентских службах Пенсионного фонда России при личном обращении. Решение об ограничении перевода средств через портал госуслуг планируется выносить в течение трех рабочих дней, следующих за днем подачи уведомления в ПФР. Соответствующий порядок приема и рассмотрения уведомления закреплен в поправках к регламенту оказания услуги по переводу пенсионных накоплений.

Запрет на перевод накоплений распространяется на все виды заявлений – о переходе из одного НПФ в другой или из ПФР в НПФ и обратно – и действует бессрочно, до тех пор, пока человек не аннулирует его новым уведомлением, которое также можно будет подать только лично в Пенсионный фонд России.

Напомним, ранее каналы подачи заявлений в рамках переходных кампаний уже законодательно ограничивались. С 2019 года заявления о переходе перестали приниматься по почте и через МФЦ. Вместе с другими мерами по усовершенствованию порядка перевода пенсионных накоплений – извещением о потере инвестдохода при досрочной смене фонда и возможностью отозвать заявление о переходе в новый фонд – это позволило значительно сократить потери граждан и снизить риски незаконного перевода средств.

Сегодня две трети всех заявлений о переводе пенсионных накоплений подается лично или через представителя в клиентских службах ПФР, остальные заявления направляются через портал госуслуг.
Проект уведомлений об ограничении и снятии ограничения на перевод пенсионных накоплений через портал госуслуг:
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Источник: pfr.gov.ru

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