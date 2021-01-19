Коронавирус убил за 33 дня 51-летнего подполковника Олега с железным здоровьем из Бердска. Почему он умер - история болезни из уст супруги Татьяны

Лечение, назначенное бердскими врачами, не приносило результатов. Когда через 8 дней его доставили в военный госпиталь, то он был уже в тяжелом состоянии и сразу попал в палату интенсивной терапии.

Коронавирус забирает у нас самых любимых людей

До сих пор верит, что откроется дверь, и в дом войдет муж, с которым она прожила 30 лет, жительница Бердска Татьяна. Прошло 12 дней, как Олега похоронили на бердском кладбище, а Татьяна никак не может принять, что его нет в живых. 51-летнего подполковника в отставке, который имел железное здоровье, убил коронавирус.

Татьяна не перестает рыдать с того самого дня, 5 января, как получила сообщение из военного госпиталя о том, что муж скончался - врачи были не в силах его спасти. И теперь у нее остались только воспоминания о любимом человеке.

С Олегом Татьяна встретилась в Академгородке Новосибирска. Их познакомили друзья. Он был курсантом военного училища. Поженились они, когда Олег учился на 4 курсе. Распределение выпускник военного училища получил на Дальний Восток.

-Я поехала за ним на Дальний Восток рожать, в то время, как большинство других жен военных уезжали рожать к мамам. У меня очень хороший муж, он очень помогал мне, - рыдала Татьяна.

После Дальнего Востока Олега перевели служить в Германию, куда он и отправился вместе с супругой и маленькой дочерью. После Германии семья оказалась в Бердске. Олег стал служить в вертолетном полку. Получили квартиру. Дочь пошла в 1 класс. Жизнь шла своим чередом. В звании подполковника Олег ушел на пенсию. 23 года в Бердске пролетели незаметно.

-Мой муж был абсолютно здоровым человеком, он никогда не обращался в больницу. Самое большое заболевание — насморк. Вечером 3 декабря у мужа поднялась температура до 37,8 градусов. Но он чувствовал себя хорошо. Хоть и было недомогание. Я сразу побежала в аптеку, купила противовирусные и витамины. Утром 4 декабря вызвали врача. Мне говорили, что многие ждут доктора по неделе, но к нам он пришел в этот же день. Девочка-фельдшер. Поставила диагнозы «ОРВИ» и «пневмонию» под вопросом, выписала больничный лист на неделю и назначила антибиотики. Мы не очень-то волновались первые три дня, так как муж физически сильный человек, приняли болезнь, как простуду.

Ни одно лекарство не сбивало температуру. Татьяна звонила в кол-центры, находила в интернете телефоны горячих линий, где отвечают на вопросы по ковиду. И фраза «сейчас все тяжело болеют, у всех держится температура по две недели», будет теперь преследовать ее всю жизнь, уверила бердчанка.

Татьяна была вынуждена вызвать врача через три дня. У мужа держалась температура 39 градусов. Пришел участковый терапевт. Посмотрела, послушала. Подтвердила слова, что, действительно, сейчас все так болеют, у всех держится температура. Назначила явку на 10 декабря.

-Мы спрашивали о ПЦР — анализы просто не делают. Я звонила во все платные клиники. Мне говорили, что принимают пациентов без симптомов болезни. К 7 декабря у меня у самой поднялась температура 38 градусов. И к нам уже обоим приходил врач. Двоим выписали рецепты.

Татьяне сказали в кол-центре, что может быть и такое, что врач не придет на вызов — огромное число вызовов. И будет лучше, если они сами придут в поликлинику.

8 декабря Олег сам пошел в поликлинику за направлением на КТ. Хотя он болел уже несколько дней, все еще продолжал оставаться на ногах. Терапевт выдала ему направление, но отправила к заведующему поликлиникой, чтобы тот его подписал. С сильным жаром Олег ждал 2 часа. Направление подписали и он двинулся в кабинет, где делали КТ. А там висит объявление, что аппарат не работает. И когда будет работать — неизвестно. Видимо и врач, и заведующий, не ведают, что творится у них в поликлинике, отметила Татьяна.

-Тогда я начала обзванивать все клиники, чтобы сделать платное КТ. И в Бердске, и в Новосибирске. Ближайшая запись была на 15 января. Чудом удалось записаться на обследование в Искитиме. Оказалось свободное время — кто-то отказался. И мы поехали в этот же день. 9 декабря мы получили результаты КТ — двухстороннюю пневмонию с 25% поражения легких. С результатами КТ поехали на прием к врачу. Коронавирус налицо, а нас гоняли по всему городу. Это я уже молчу, как пыталась купить лекарства по выписанным рецептам. С температурой 38 бегала по аптекам. И чувствовала себя водородной бомбой, хотя была в маске и перчатках. Мне было не до того, что я могу кого-то заразить. Нужно было спасать мужа. Утром в очереди на прием к врачу Олегу стало плохо — он начал терять сознание. Я постучала в дверь кабинета и сказала, что человеку плохо, на что врач ответил: ей нужно переодеться. Через 10 минут она вышла и спросила: «Кому тут плохо?» Нас отправили на анализ ПЦР в общую очередь. Народу было много, и я попросила пропустить без очереди, на что мне сказали, что плохо всем. Но все же пропустили. Результат должен был быть готов через 4 дня. И за ним я тоже должна была прийти сама. Врач выписала направление на госпитализацию в ковидный госпиталь.

В ковидном госпитале после двух часов ожидания в очереди Олега осмотрели, измерили сатурацию. Она оказалась 93-95. Когда пожаловались на то, что ничем не могут сбить температуру, поставили укол. Впервые за 6 дней температура упала. Затем объяснили, что показатели сатурации и процент поражения легких — не те, с которыми кладут в стационар. В таком состоянии лечатся дома. Выписали очередную схему лечения и отправили восвояси. Пообещали, что при лечении через два дня состояние улучшится.

Татьяна отправилась в аптеку и принесла домой пакет, полный лекарств. Началось очередное лечение.

-Это были уже четвертые антибиотики, которые нам выписали. И в первый день приема приема этих лекарств показалось, что у Олега спал жар. Он уже не горел огнем, хотя температура держалась. Мы подумали, что это улучшение, о котором нам говорили. Но ночью стало изменяться дыхание. Утром, когда пришла соседка ставить укол, мы в очередной раз стали вызывать врача. Приехал мальчик из ковидной бригады, померил сатурацию — она упала до 84. Сказал, что теперь может увезти мужа в госпиталь. Но ехать мы туда уже боялись, начали поднимать всех знакомых, и нас отправили в Новосибирск в военный госпиталь.

Татьяна привезла мужа в военный госпиталь 12 января. На следующий день его уже перевели в палату интенсивной терапии. Две недели его держали на кислороде, а 26 декабря подключили к ИВЛ. Утром 5 января из госпиталя сообщили, что Олег скончался. Умер от отека легких. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Последний раз Татьяна видела в живых своего мужа 12 декабря, общалась с ним по телефону 26 декабря. И все — больше ни словечка, ни сообщения.

-Мы с ним переписывались 26 декабря, а затем, как я понимаю, его ввели в медикаментозный сон и подключили к ИВЛ. Он не говорил, что его подключат к ИВЛ — боялся этого. Говорил, что с ИВЛ не «слазят». Говорил реаниматологам, что он не их пациент, будет сам дышать. Видимо, не смог.

Рядом с Татьяной не осталось ни одного родного человека — все они живут очень далеко. Правда, поддерживают соседи.

-Я каждый день жду, что откроется дверь и войдет муж. Я не знаю, зачем я выздоровела. Люди пишут, что не могли дождаться врача долго, кто-то занимался самолечением, потом в тяжелом состоянии попал в больницу. У меня настолько больно пульсирует мысль, что мы обратились сразу, не занимались самолечением, а вот так получилось — время было упущено, - рыдала Татьяна.

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