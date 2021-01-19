19.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Спрогнозировала спад коронавируса к лету эпидемиолог

18:00 19.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Она отметила, что, по последним данным, в России наметилась тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, пик, возможно, уже пройден.

% name% title
Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету

Показатели заболеваемости коронавирусом в России ближе к лету, вероятно, достигнут прошлогоднего минимума или даже более низкого уровня, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти – это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика. Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня", - сказала Пшеничная.

Она отметила, что, по последним данным, в России наметилась тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, пик, возможно, уже пройден.

При этом, по словам Пшеничной, не стоит забывать, что на эпидемический процесс влияют самые разные факторы, в том числе погода, социальная активность населения и соблюдение индивидуальных мер профилактики вируса.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус лето пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет спад?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТратить на еду в месяц 4493 рубля определили каждому жителю Бердска. А сколько в других регионах Сибири?
18:55 19-01-2021
Тратить на еду в месяц 4493 рубля определили каждому жителю Бердска. А сколько в других регионах Сибири?
Что категорически нельзя делать со святой водой? Как относиться к святыне
18:50 19-01-2021
Что категорически нельзя делать со святой водой? Как относиться к святыне
СК установил личности предполагаемых убийц Япончика
18:45 19-01-2021
СК установил личности предполагаемых убийц Япончика
Добиться переноса начала учебного года на 1 октября собирается ЛДПР
18:43 19-01-2021
Добиться переноса начала учебного года на 1 октября собирается ЛДПР
Продлят учебный год 2020-2021 школы Новосибирской области. Есть ли в списке Бердск?
18:30 19-01-2021
Продлят учебный год 2020-2021 школы Новосибирской области. Есть ли в списке Бердск?
Эффективности 100% добилась российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорон"
18:25 19-01-2021
Эффективности 100% добилась российская вакцина от коронавируса
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска
18:24 19-01-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
NASA на примере галактики Сигара в 12 млн световых лет от Земли узнает, как образуются новые звезды
18:20 19-01-2021
NASA на примере галактики Сигара в 12 млн световых лет от Земли узнает, как образуются новые звезды
Изменили Семейный кодекс РФ после поправок в Конституцию депутаты Госдумы
18:17 19-01-2021
Изменили Семейный кодекс РФ после поправок в Конституцию депутаты Госдумы
Может заблокировать тысячи сервисов в России Amazon
18:15 19-01-2021
Может заблокировать тысячи сервисов в России Amazon