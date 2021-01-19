Спрогнозировала спад коронавируса к лету эпидемиолог

Она отметила, что, по последним данным, в России наметилась тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, пик, возможно, уже пройден.

Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету

Показатели заболеваемости коронавирусом в России ближе к лету, вероятно, достигнут прошлогоднего минимума или даже более низкого уровня, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти – это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика. Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня", - сказала Пшеничная.

Она отметила, что, по последним данным, в России наметилась тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, пик, возможно, уже пройден.



При этом, по словам Пшеничной, не стоит забывать, что на эпидемический процесс влияют самые разные факторы, в том числе погода, социальная активность населения и соблюдение индивидуальных мер профилактики вируса.

Источник: РИА Новости