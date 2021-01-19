«Вытрезвители помогут решить важную социальную проблему»: заявил Александр Шпикельман

Законом предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Александр Шпикельман: «Вытрезвители помогут решить важную социальную проблему»

Возвращение в российские регионы медицинских вытрезвителей прокомментировал председатель комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Александр Шпикельман.

В конце декабря 2020 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о вытрезвителях. Если говорить точнее, Федеральный Закон от 22 декабря 2020 года называется «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». Согласно информации Госдумы, воссоздание вытрезвителей будет находиться в полномочиях регионов, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне – совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД. Проще говоря, правом создавать вытрезвители наделяются регионы и муниципалитеты, причем закон не запрещает организовывать медвытрезвители на принципах партнерства с частными организациями.

Законом предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым. Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация.

Ситуацию с возвращением системы медицинских вытрезвителей прокомментировал председатель комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Александр Шпикельман: «Мы этот вопрос на заседаниях нашей комиссии рассматривали около полутора лет назад и около года назад. Больше того, мы даже создавали межведомственную рабочую группу, в которую входили представители Минздрава и Главного управления внутренних дел региона. На этих встречах мы обозначили проблему: людей в состоянии алкогольного опьянения, неадекватных привозили в больницы. А в больнице они вели себя, мягко говоря, не очень хорошо. И больные на них жаловались. И мы хотели возвратить медвытрезвители. В этом вопросе нас поддержали представители полиции, но мы не понимали в чьи функции включить вытрезвители. Если же они будут действовать в формате частно-государственных партнерств, работающих по социальному заказу, тогда и государство, и частный бизнес решат большую социальную проблему».

Александр Шпикельман добавил, что полицейские порой вынуждены были возить нетрезвых людей по разным больницам Новосибирска, ведь их не везде соглашались принимать. В итоге полицейские теряли время, тратили горючее, отвлекались от решения вопросов, которые входят в их прямые обязанности. Важно и то, что с появлением вытрезвителей будет решена еще одна важная проблема: нетрезвые люди больше не будут замерзать на улицах российских городов. Как сказано в пояснительной записке к закону, по причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в основном в трудоспособном возрасте, в том числе, от переохлаждения на улицах – 8-10 тысяч человек. «Если кто-то на улице «отключился» в нетрезвом состоянии, его все равно увозит полиция, человеку не дадут замерзнуть, даже если нет вытрезвителей, – отметил Александр Шпикельман. – Другое дело, куда человека везти, чтобы его вылечить, чтобы ему стало легче. Ведь алкоголизм – это болезнь».

Источник: zsnso.ru