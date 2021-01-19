Объявил об окончательном закрытии Рокетбанк

Рокетбанк объявил об окончательном закрытии

О своем окончательном закрытии кредитная организация написала на официальной странице в Instagram.

"Мы делали все и немножко больше. И вот, мы закрываемся. Теперь окончательно. Спасибо, что поддерживали, верили, вдохновляли и оставались с нами до последнего. Вы — лучшие в мире клиенты. Будем скучать! Ваш Рокетбанк", — пишет компания.

Напомним, что в марте прошлого 2020 года платежная система Qiwi объявила о планах закрыть финансовый сервис Рокетбанк. Помимо этого Qiwi объявил о запуске партнерской акции с Тинькофф-банком: в ее рамках клиенты Рокетбанка могли перейти в экосистему "Тинькофф" с сохранением бонусов и баллов по программе лояльности.

Qiwi предупредила клиентов, что незакрытые счета с 1 апреля перейдут на баланс "Киви банка".

"Мы завершаем процесс сворачивания операций Рокетбанка, который начали в марте прошлого года. В настоящий момент мы информируем всех оставшихся зарплатных клиентов о том, что с 1 апреля обслуживание их счетов в Рокетбанке прекратится", — рассказали агентству в пресс-службе Qiwi.

"При этом мы даём клиентам возможность забрать вклад досрочно, получив проценты за срок, в который деньги фактически были размещены во вкладе. Счета клиентов, которые по каким-то причинам не закроют их до 1 апреля, будут перенесены на баланс "Киви банка", — добавили в компании.