Сегодня в Карелии состоится прощание с утонувшим 6-летним мальчиком

6-летнего мальчика искали 18 дней

Сегодня в поселке Хелюля состоится прощание с 6-летним Филиппом М. Об этом сообщают в группе памяти ребенка.

Мальчиком, который за эти дни стал близким для многих людей. Долгие дни сопереживания, надежды, грусти и печали объединили нас всех здесь, в нашей группе. Сегодня мы провожаем нашего Филю в последний путь, — сообщается в группе.

Напомним, 6-летнего мальчика искали 18 дней. 28 декабря он ушел от дома в поселке Хелюля. Мальчика видели прохожие, его передвижения зафиксировали камеры наблюдения. Сотни волонтеров искали пропавшего ребенка. Дети поисковиков на Новый год загадывали, чтобы мальчик вернулся. Но чуда не произошло. Тело ребенка подняли водолазы со дна речки Тохмайоки 15 января в 12:30.

Источник: gubdaily.ru