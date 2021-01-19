Полицейского проверят на «слив» о перелетах для расследования о Навальном

Полицейского из Самары проверят на причастность к утечке информации из базы данных «Розыск магистраль». Следствие, в частности, изучает запросы по фамилиям лиц, упомянутых в расследовании отравления Навального.

О чем говорится в деле

29 декабря в следственном управлении СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) сотрудником отдела полиции № 6 по Самарскому району Самары Кириллом Чупровым. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом расследования, информацию подтвердил источник в ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, Чупров предоставил информацию из базы данных «Розыск магистраль» постороннему лицу, рассказал источник.

В отделе полиции подтвердили информацию, что Чупров их сотрудник, но отказались от дальнейших комментариев. Телефон адвоката, защищавшего полицейского в суде, на момент выхода публикации был недоступен.

В пресс-службе Самарского районного суда Самары РБК сообщили, что 29 декабря в отношении Чупрова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Там также подтвердили, что он был арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовный кодекс предусматривает по этой статье наказание до десяти лет лишения свободы.

По словам источника, знакомого с ходом расследования, накануне ареста Чупрова в Самару приезжала группа сотрудников ФСБ из центрального аппарата. Оперативное сопровождение этого дела осуществляют сотрудники управления ФСБ по Самарской области, рассказал источник в полиции.

РБК направил запросы в пресс-службы региональных управлений СКР и МВД, а также в пресс-службы центральных аппаратов этих ведомств и в Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В чем подозревают полицейского

Старшего лейтенанта полиции проверят на то, что информация, которой он поделился с посторонним, могла касаться авиаперелетов лиц, названных в журналистском расследовании об отравлении Навального сотрудниками ФСБ, рассказал источник, знакомый с ходом следствия. «Их фамилии позднее появились в материалах об отравлении Алексея Навального», — сообщил он.

По словам собеседника РБК, в отношении еще одного сотрудника отдела полиции № 6, начальника дежурной части, проводится служебная проверка.

Источник добавил, что на Чупрова следователи вышли, проанализировав запросы, которые поступали в базу данных «Розыск магистраль».

«Розыск магистраль»

База данных «Розыск магистраль» содержит сведения о поездках конкретного лица междугородними рейсовыми видами транспорта, где предполагается покупка билета по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность. В ней также содержится информация о перемещениях в поездах, самолетах и пассажирским автотранспортом. Из базы МВД можно узнать, когда и откуда отправился и куда прибыл пассажир. Она объединяет данные по всей стране. Сотрудники полиции, имеющие доступ к этой базе, могут получать информацию, воспользовавшись персональным логином и паролем.

С чего все началось

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, следующего в Москву. В Омске авиалайнер посадили, оппозиционера госпитализировали в местную больницу, где ввели в искусственную кому. Врачи в Омске исключали возможность отравления Навального и называли в качестве причины ухудшения самочувствия проблемы с обменом веществ.

Позднее Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите». Немецкие власти заявили, что нашли в его организме следы боевого яда из группы «Новичок».

14 декабря издания The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали совместное расследование, в котором говорилось о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального. В материале сообщалось, что они посещали города, куда приезжал Навальный, группами по два или три человека. По версии журналистов, отравление оппозиционера могло произойти 19 августа в томской гостинице Xander.

Центр общественных связей ФСБ назвал это расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников». В ЦОС ФСБ уверяют, что это не было бы возможно без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб.

Источник: РБК