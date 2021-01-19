Статистика коронавируса в России: Сколько зараженных нашли за сутки на 19 января

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 262 человека.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 19 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 21 734 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2440 (11,2%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Костромская область 0,1%

2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Еврейская автономная область 0,3%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 612 800 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 262 человека:

Москва — 4532

Санкт-Петербург — 2259

Московская область — 1498

Нижегородская область — 496

Белгородская область — 428

Свердловская область — 385

Брянская область — 359

Ростовская область — 359

Воронежская область — 351

Республика Карелия — 350

Челябинская область — 341

Красноярский край — 330

Хабаровский край — 319

Смоленская область — 318

Приморский край — 298

Мурманская область — 295

Пермский край — 291

Вологодская область — 290

Архангельская область — 278

Краснодарский край — 277

Забайкальский край — 276

Самарская область — 265

Новгородская область — 263

Ивановская область — 257

Иркутская область — 256

Липецкая область — 249

Волгоградская область — 243

Ханты-Мансийский автономный округ — 243

Тверская область — 242

Саратовская область — 239

Ямало-Ненецкий автономный округ — 231

Кировская область — 218

Омская область — 218

Ленинградская область — 214

Тульская область — 205

Псковская область — 201

Ставропольский край — 199

Республика Крым — 193

Удмуртская Республика — 189

Новосибирская область — 188

Республика Коми — 182

Кемеровская область — 179

Республика Башкортостан — 173

Ульяновская область — 169

Пензенская область — 164

Ярославская область — 162

Оренбургская область — 162

Тюменская область — 154

Курская область — 151

Калужская область — 148

Чеченская Республика — 146

Республика Дагестан — 143

Костромская область — 139

Сахалинская область — 137

Орловская область — 135

Владимирская область — 134

Кабардино-Балкарская Республика — 134

Алтайский край — 130

Республика Хакасия — 127

Амурская область — 126

Томская область — 112

Калининградская область — 111

Рязанская область — 104

Республика Бурятия — 104

Севастополь — 98

Курганская область — 96

Республика Калмыкия — 91

Тамбовская область — 84

Астраханская область — 83

Республика Мордовия — 77

Республика Чувашия — 77

Республика Татарстан — 72

Карачаево-Черкесская Республика — 68

Республика Адыгея — 63

Республика Северная Осетия - Алания — 63

Камчатский край — 61

Республика Саха (Якутия) — 52

Республика Алтай — 51

Республика Марий Эл — 47

Республика Ингушетия — 31

Магаданская область — 29

Республика Тыва — 25

Еврейская автономная область — 17

Чукотский автономный округ — 5

Ненецкий автономный округ — 3

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 002 026.

За последние сутки подтверждено 586 смертей:

Москва — 84

Санкт-Петербург — 69

Московская область — 36

Красноярский край — 25

Ростовская область — 22

Краснодарский край — 20

Свердловская область — 18

Нижегородская область — 15

Воронежская область — 13

Ивановская область — 11

Вологодская область — 11

Республика Чувашия — 11

Пермский край — 11

Иркутская область — 11

Челябинская область — 9

Алтайский край — 9

Владимирская область — 8

Смоленская область — 8

Ленинградская область — 8

Республика Крым — 8

Ставропольский край — 8

Ульяновская область — 8

Новосибирская область — 8

Омская область — 8

Тульская область — 7

Мурманская область — 7

Республика Дагестан — 7

Саратовская область — 6

Ханты-Мансийский автономный округ — 6

Приморский край — 6

Белгородская область — 5

Рязанская область — 5

Ярославская область — 5

Севастополь — 5

Кировская область — 5

Оренбургская область — 5

Волгоградская область — 4

Удмуртская Республика — 4

Томская область — 4

Курская область — 3

Липецкая область — 3

Тамбовская область — 3

Тверская область — 3

Республика Карелия — 3

Республика Коми — 3

Республика Адыгея — 3

Пензенская область — 3

Тюменская область — 3

Республика Бурятия — 3

Забайкальский край — 3

Амурская область — 3

Хабаровский край — 3

Костромская область — 2

Орловская область — 2

Псковская область — 2

Астраханская область — 2

Карачаево-Черкесская Республика — 2

Республика Мордовия — 2

Самарская область — 2

Республика Хакасия — 2

Калининградская область — 1

Республика Калмыкия — 1

Кабардино-Балкарская Республика — 1

Чеченская Республика — 1

Республика Марий Эл — 1

Республика Татарстан — 1

Ямало-Ненецкий автономный округ — 1

Кемеровская область — 1

Республика Саха (Якутия) — 1

Камчатский край — 1

Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умерло 66 623 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 97,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 257 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 615 тыс. 951 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф