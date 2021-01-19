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Вы уже выкинули елку?

16:09 19.01.2021
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Вроде бы уже все праздники прошли, но я не могу расстаться со своей "красавицей".

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Михаил:

А вы уже выкинули елку? Вроде бы уже все праздники прошли, но я не могу расстаться со своей "красавицей". Когда выкидывали ее, назовите крайний срок. Может кто оставлял ее до следующего Нового года?

елка мусор новый год
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От редакции

Выкинули?

Житель Бердска, 19 января 2021 16:24
Нет, не выкинули. Отметим ещё китайский Новый год, 12 февраля.
Аноним, 19 января 2021 17:24
Многие хранят до тех пор, пока она не начитает сыпаться и тогда они, выкидывая, засыпают весь подъезд иголками..

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