Вроде бы уже все праздники прошли, но я не могу расстаться со своей "красавицей".

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Михаил:

А вы уже выкинули елку? Вроде бы уже все праздники прошли, но я не могу расстаться со своей "красавицей". Когда выкидывали ее, назовите крайний срок. Может кто оставлял ее до следующего Нового года?