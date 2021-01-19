Новую баню на ул. Комсомольской откроют в 2021 году в Бердске. Точную дату назвала вице-мэр Жанна Шурова

"Цена дороже не будет, - объяснила Жанна Сергеевна. - Это муниципальная собственность и тариф утверждается городом, так же как в комплексе «Здоровье» в Микрорайоне и бане в Новом поселке, есть расчётная формула стоимости, утвержденная органом местного самоуправления - администрацией города".

Баня строилась для жителей Бердска и в ней будут созданы все условия для комфортного и доступного пребывания

Совсем скоро в Бердске по адресу ул. Комсомольская, 1а откроется новая баня. Напомним, что на этом месте находилось старое здание городской бани, построенное в 1955 году. Его снесли в конце 2019 года, поскольку оно находилось в аварийном состоянии и было непригодно для эксплуатации.

Город остро нуждается в современной бане, так как ещё много частного сектора в центре Бердска, да и просто любителям попариться приходится ехать либо на Микрорайон, либо в Новый поселок. Сначала баню планировали строить на месте старого «цыганского» барака на улице Суворова, но исходя из экономической целесообразности, чтобы не расходовать лишних средств, решили возводить здание на старом месте — на улице Комсомольской.

Строительство бани ведётся исключительно за счет бюджетных денег Бердска.

Открытие было запланировано на сентябрь 2020 года, но сроки сдвинулись. В августе 2020 года по итогам аукциона был определен подрядчик, ООО «Квартал-С», возглавляемое Павлом Беловым. Стоимость строительства составила 21 миллион рублей. Вторым участником торгов было РСУ «Сибирь». Эта фирма проводила реконструкцию городского парка в Бердске.

В планах на новый 2021 год значится завершение строительства и торжественное открытие новой бани на улице Комсомольской.

- Новая баня будет открыта в апреле 2021 года, с учётом сроков подачи и оформления документов для регистрации в Росреестре и постановки на кадастровый учёт. Торжественное открытие - это ведь не столько перерезание ленточки, а возможность для человека зайти и искупаться в комфортных условиях. Баня новая, оборудование всё новое, поставили две печи вместо одной, будет парная для любителей пожарче и попрохладней. Купили кожаные диваны, хорошую удобную мебель, предусмотрели и ковшики. Было предложение поставить купель, пока вопрос обсуждается, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по экономическому развитию и социальной политике Жанна Шурова сегодня, 19 января.

Конечно, бердчане ждут открытие бани в центре города и рады анонсированному комфорту и удобствам, но горожан волнует вопрос — не вырастет ли цена за услуги бани?

- Цена дороже не будет, - объяснила Жанна Сергеевна. - Это муниципальная собственность и тариф утверждается городом, так же как в комплексе «Здоровье» в Микрорайоне и бане в Новом поселке, есть расчётная формула стоимости, утвержденная органом местного самоуправления - администрацией города.

Уже через три месяца, в апреле 2021 года, в Бердске начнёт работу современная баня.