Устроил стрельбу на "Хилокском рынке" злоумышленник в Новосибирске

В результате сотрудничества обвиняемого с правоохранительными органами к уголовной ответственности привлечен еще один соучастник преступления.

Злоумышленники произвели по находившимся на территории базы людям выстрелы из различного оружия

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30 – летнего местного жителя.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору).

Мужчина вину в совершении преступления признал, заявил ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения, которое заместителем прокурора области рассмотрено и удовлетворено.

По этой причине уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство.

По версии следствия, днем 7 октября 2019 года обвиняемый и иные лица прибыли на территорию плодовоовощной базы, расположенной в районе Хилокского рынка.

Действуя из хулиганских побуждений, публично, в присутствии других лиц, явно пренебрегая общественными нормами морали, грубо нарушая общественный порядок, злоумышленники произвели по находившимся на территории базы людям выстрелы из различного оружия, в результате чего четырем рабочим причинены телесные повреждения.

В результате сотрудничества обвиняемого с правоохранительными органами к уголовной ответственности привлечен еще один соучастник преступления.

Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский районный суд Новосибирской области.

Источник: Прокуратура Новосибирской области