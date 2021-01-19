19.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Устроил стрельбу на "Хилокском рынке" злоумышленник в Новосибирске

17:15 19.01.2021 Фото: pixabay.com
0

В результате сотрудничества обвиняемого с правоохранительными органами к уголовной ответственности привлечен еще один соучастник преступления.

% name% title
Злоумышленники произвели по находившимся на территории базы людям выстрелы из различного оружия

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30 – летнего местного жителя.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору).

Мужчина вину в совершении преступления признал, заявил ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения, которое заместителем прокурора области рассмотрено и удовлетворено.

По этой причине уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство.

По версии следствия, днем 7 октября 2019 года обвиняемый и иные лица прибыли на территорию плодовоовощной базы, расположенной в районе Хилокского рынка.

Действуя из хулиганских побуждений, публично, в присутствии других лиц, явно пренебрегая общественными нормами морали, грубо нарушая общественный порядок, злоумышленники произвели по находившимся на территории базы людям выстрелы из различного оружия, в результате чего четырем рабочим причинены телесные повреждения.

В результате сотрудничества обвиняемого с правоохранительными органами к уголовной ответственности привлечен еще один соучастник преступления.

Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский районный суд Новосибирской области.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

рынок стрельба угрозы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чего он добивался?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Похож на маму. После смерти родился ребёнок у Юлии Началовой
17:30 19-01-2021
Похож на маму. После смерти родился ребёнок у Юлии Началовой
Воровала деньги у ветерана войны соцработница под Новосибирском
17:23 19-01-2021
Воровала деньги у ветерана войны соцработница под Новосибирском
Как отучить кошку гадить на кровать?
17:20 19-01-2021
Как отучить кошку гадить на кровать?
Устроил стрельбу на "Хилокском рынке" злоумышленник в Новосибирске
17:15 19-01-2021
Устроил стрельбу на
«Вытрезвители помогут решить важную социальную проблему»: заявил Александр Шпикельман
17:00 19-01-2021
«Вытрезвители помогут решить важную социальную проблему»: заявил Александр Шпикельман
БердскНовую баню на ул. Комсомольской откроют в 2021 году в Бердске. Точную дату назвала вице-мэр Жанна Шурова
16:58 19-01-2021
Новую баню на ул. Комсомольской откроют в 2021 году в Бердске. Точную дату назвала вице-мэр Жанна Шурова
Марки NASA "Солнечная наука навсегда" будет выпускать почта США
16:50 19-01-2021
Марки NASA
Сегодня в Карелии состоится прощание с утонувшим 6-летним мальчиком
16:45 19-01-2021
Сегодня в Карелии состоится прощание с утонувшим 6-летним мальчиком
Разнообразие профнастила и сфер его использования
16:43 19-01-2021
Разнообразие профнастила и сфер его использования
Каковы методы лечения зависимости
16:41 19-01-2021
Каковы методы лечения зависимости