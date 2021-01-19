Похож на маму. После смерти родился ребёнок у Юлии Началовой

У Юлии Началовой после смерти родился ребёнок

Певица Юлия Началова, которая скоропостижно умерла почти два года назад, во второй раз стала мамой уже после смерти. По данным Super, отцом малыша стал возлюбленный артистки Вячеслав Кудря, а выносила его суррогатная мать.

Как оказалось, пара давно мечтала о ребёнке. После трагической смерти Началовой Кудря решил прибегнуть к помощи медицины. Для процедуры использовался биоматериал певицы, который заморозили для искусственного оплодотворения. Суррогатная мать смогла выносить и родить мальчика. Ребёнок, по данным портала, живёт с отцом. Однако малыш часто видится с родителями Началовой и её 14-летней дочерью Верой.

Близкие к семье источники утверждают, что мальчик очень похож на маму, особенно глазами. В распоряжение Super даже попали кадры, как семья Началовой отмечает день рождения. На празднике был и маленький сын Юлии вместе с отцом.