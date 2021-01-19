Похож на маму. После смерти родился ребёнок у Юлии Началовой

Певица Юлия Началова, которая скоропостижно умерла почти два года назад, во второй раз стала мамой уже после смерти. По данным Super, отцом малыша стал возлюбленный артистки Вячеслав Кудря, а выносила его суррогатная мать.
Как оказалось, пара давно мечтала о ребёнке. После трагической смерти Началовой Кудря решил прибегнуть к помощи медицины. Для процедуры использовался биоматериал певицы, который заморозили для искусственного оплодотворения. Суррогатная мать смогла выносить и родить мальчика. Ребёнок, по данным портала, живёт с отцом. Однако малыш часто видится с родителями Началовой и её 14-летней дочерью Верой.
Близкие к семье источники утверждают, что мальчик очень похож на маму, особенно глазами. В распоряжение Super даже попали кадры, как семья Началовой отмечает день рождения. На празднике был и маленький сын Юлии вместе с отцом.