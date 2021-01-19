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Приставки Xbox 360

16:36 19.01.2021
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Приставки Xbox 360 увлекательное времяпровождение.

Приставки Xbox 360 – увлекательное времяпровождение.

Настольные приставки Xbox 360 разработаны компанией Microsoft. Есть модели, которые позволяют организовать увлекательный досуг для детей и взрослых. Устройства отличаются высокой производительностью, хорошими техническими характеристиками и большими возможностями.

Консоль можно легко и быстро подключить, так как все разъемы помечены графическими пиктограммами. После подключения необходимо воспользоваться интуитивно понятным мастером начальных настроек для завершения установки. Понадобиться выбрать язык интерфейса, создать профиль, указать разрешение экрана и тип аудиосигнала.

Первая модель Xbox 360 была выпущена в 2005 году. После этого появилось три разновидности устройств: Xbox 360 Fat, Xbox 360 S (Slim) и Xbox 360 E. Они отличаются похожими характеристиками, но имеют разый размер корпуса и внешний вид.

В комплект входит беспроводной геймпад. Он отличается классической для Xbox формой. Для питания , питание предусмотрены 2 элемента типоразмера АА или аккумулятор, который нужно приобретать дополнительно. Джойстики оснащаются системой виброэффектов. С помощью кнопки Xbox Guide дистанционно включается и выключается консоль, а также осуществляется выход.

Для игр онлайн используется специальная функция Xbox Live. При ее использования можно просматривать и приобретать игровые новинки или обновлять имеющиеся игры. Также имеется возможность скачивать демо-версии. Все, что нужно для этого, так это подключить устройство к интернету. С момента появления выпуска первой модели Xbox 360 в конструкцию приставки постоянно вносились изменения . Новые консоли отличаются тонкой конструкцией и наличием встроенного Wi-Fi. Кроме того имеется оптический аудио-выход, 5 портов USB и специальный разъем AUX.

Приставка Xbox 360 - универсальное средство для проведения досуга. Она может использоваться для самостоятельной игры или для времяпровождения с несколькими игроками. Если не требуется подключения к интернету то один или два джойстика можно подключить проводным или беспроводным способом. При использовании контроллера Kinect в играх может участвовать до шести человек.

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