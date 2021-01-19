Каковы методы лечения зависимости

Аддиктивные расстройства - это группа расстройств, которые могут нанести физический и психологический ущерб. Лечение необходимо для того, чтобы разорвать порочный круг зависимости. Узнайте больше здесь: https://vernishag.ru/.
Первые шаги
Первым шагом на пути к выздоровлению является признание того, что употребление психоактивных веществ стало проблемой в жизни человека, которая снижает качество его жизни. Это может быть результатом нарушения в учебе, работе, социальных, рекреационных или других важных сферах деятельности.
Когда человек осознает негативное влияние вещества на свою жизнь, становится доступен широкий спектр вариантов лечения.
Человеку с аддиктивным расстройством требуется доступ к лечению. Для большинства людей лечение может длиться всю оставшуюся жизнь. Им нужно будет воздерживаться от этого вещества на протяжении всей жизни, что может быть затруднительно. Планы лечения зависимых расстройств часто меняются в зависимости от потребностей пациента.
Консультации и поведенческая терапия
Это наиболее распространенная форма лечения после детоксикации.
Терапия может проводиться индивидуально, в группе или семье в зависимости от потребностей человека. Обычно это интенсивное лечение в начале лечения, количество сеансов постепенно уменьшается по мере улучшения симптомов.
К различным видам терапии относятся:
- когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает людям распознать и изменить образ мышления, связанный с употреблением психоактивных веществ;
- многомерная семейная терапия, призванная помочь улучшить семейные отношения с подростком или подростком с расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ;
- мотивационное интервью, которое максимизирует желание людей измениться и внести коррективы в свое поведение;
- мотивационные стимулы, побуждающие к воздержанию через положительное подкрепление.