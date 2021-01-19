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Каковы методы лечения зависимости

16:41 19.01.2021
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Аддиктивные расстройства - это группа расстройств, которые могут нанести физический и психологический ущерб.

Аддиктивные расстройства - это группа расстройств, которые могут нанести физический и психологический ущерб. Лечение необходимо для того, чтобы разорвать порочный круг зависимости. Узнайте больше здесь: https://vernishag.ru/.

Первые шаги

Первым шагом на пути к выздоровлению является признание того, что употребление психоактивных веществ стало проблемой в жизни человека, которая снижает качество его жизни. Это может быть результатом нарушения в учебе, работе, социальных, рекреационных или других важных сферах деятельности.

Когда человек осознает негативное влияние вещества на свою жизнь, становится доступен широкий спектр вариантов лечения.

Человеку с аддиктивным расстройством требуется доступ к лечению. Для большинства людей лечение может длиться всю оставшуюся жизнь. Им нужно будет воздерживаться от этого вещества на протяжении всей жизни, что может быть затруднительно. Планы лечения зависимых расстройств часто меняются в зависимости от потребностей пациента.

Консультации и поведенческая терапия

Это наиболее распространенная форма лечения после детоксикации.

Терапия может проводиться индивидуально, в группе или семье в зависимости от потребностей человека. Обычно это интенсивное лечение в начале лечения, количество сеансов постепенно уменьшается по мере улучшения симптомов.

К различным видам терапии относятся:

  • когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает людям распознать и изменить образ мышления, связанный с употреблением психоактивных веществ;
  • многомерная семейная терапия, призванная помочь улучшить семейные отношения с подростком или подростком с расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ;
  • мотивационное интервью, которое максимизирует желание людей измениться и внести коррективы в свое поведение;
  • мотивационные стимулы, побуждающие к воздержанию через положительное подкрепление.
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