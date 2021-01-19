Разнообразие профнастила и сфер его использования

Профилированные листовые материалы из стального проката считаются самыми многофункциональными, а потому – востребованными и популярными. По этой ссылке можно попасть в каталог интернет-магазина Маркет профиль, который представляет интересы крупнейших отечественных производителей стройматериалов. Можно купить профнастил Металл Профиль с доставкой по региону, это позволит эффективно выполнять разнообразные строительные задачи с минимальными затратами времени, денег и сил.

Профнастил МП – это материал, для которого используется качественная сталь от крупнейших сталелитейных производственных комбинатов страны. Нормированная толщина материала – 0,5 мм, как и предписывает ГОСТ. Рулонная сталь проходит формировочные валы, которые придают материалу трапециевидную волну. Иногда, с дополнительными бороздками и канавками для усиления жесткости. Кроме этого, стальной прокат защищается полимерными соединениями, которые сводят на нет контакт металла с окружающей средой, и не позволяют коррозийным процессам негативно сказываться на состоянии материала.

В зависимости от того, какую высоту трапециевидного профиля получает профнастил, материал разделяется на несколько категорий – стеновой, несущий и несуще-стеновой. Такая классификация отражается в маркировке материала. Негласно же, профлист разделяют на стеновой, кровельный и универсальный. Соответственно, основных сфер использования этого материала – две, для сооружения вертикальных или горизонтальных конструкций. Но на практике, использовать профлист можно для решения практически любой стройзадачи.

Как правило, низкопрофильные категории материала используются для отделки вертикальных конструкций и сооружений. Кроме этого, стеновой профлист используется для ограждений и монтажа заборов, как временного, так и постоянно характера. Например, оградительные конструкции вокруг стройплощадок для минимизации проникновения посторонних. Как вариант, окрашенные и полимеризированные стеновые профлисты используются при изготовлении ворот и калиток для частных территорий.

При утеплении и защите стен здания также рациональнее использовать именно стеновой или универсальный (несуще-стеновой) профлист, ведь такой материал легче и дешевле. При этом, имеет аккуратный внешний вид и простоту в дальнейшем уходе.

Кровельные или несущие марки профлиста – это сегмент высокопрофильного материала. У такого профлиста действительно самая высокая волна и дополнительные ребра жесткости для увеличения несущей способности. Из кровельных профлистов монтируют горизонтальные конструкции – кровли, навесы, перекрытия.