Соратник Навального опубликовал составленный политиком перед возвращением в Россию санкционный список

Навальный перед возвращением в Россию составил список российских миллиардеров, чиновников и топ-менеджеров, против которых, по его мнению, Западу следует ввести санкции. Список после ареста Навального обнародовал соратник политика, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков.

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал согласованный с Алексеем Навальным список россиян, против которых, по мнению политика, Западу следует ввести санкции. «За несколько дней до того, как Алексей сел на авиарейс в Москву, мы согласовали список людей, которые, по его мнению, должны быть подвергнуты санкциям, если Запад всерьез настроен на то, чтобы побудить Россию прекратить нарушения прав человека и обуздать коррупцию. Он также определил первую восьмерку в своем списке», — написал Ашурков в Facebook.

В список вошли восемь человек: миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов , глава банка ВТБ Андрей Костин и его заместитель Денис Бортников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, телеведущий Владимир Соловьев. По словам Ашуркова, составление списка не было приурочено к запланированному возвращению Навального в Россию. По их договоренности Ашурков должен был постепенно довести список до сведения западных правительств, рассказал он. После ареста Навального в России Ашурков решил обнародовать его.



Он напомнил об убежденности Навального в том, что индивидуальные санкции не работают потому, что Запад воздерживается от наказания состоятельных людей. «Запад должен вводить санкции против лиц, принимающих решения, и людей, у которых есть деньги. Ничто менее значимое не повлияет на поведение российских властей», — подчеркнул Ашурков.

Навальный и ранее призывал Запад ввести санкции против некоторых фигурантов этого списка. В марте 2015 года в интервью Financial Times он предложил запретить въезд и заморозить активы людей, которые, по его словам, помогают президенту России Владимиру Путину контролировать российские богатства и тем самым несут ответственность за политику Кремля в отношении Украины. Тогда Навальный назвал имена Усманова, Абрамовича и Соловьева.

В ноябре 2020 года Навальный в своем выступлении в Европарламенте призвал страны ЕС изменить санкционную политику в отношении России и вводить санкции в отношении «российских олигархов», близких к Путину. По словам Навального, санкции против руководителей силовых структур не играют весомой роли, поскольку у них нет заграничных счетов. «Европейский союз должен нацеливаться именно на деньги», — подчеркнул оппозиционер.

Навальный 17 января вернулся в Россию после почти пятимесячного пребывания в Германии. На паспортном контроле в Шереметьево его задержали, поскольку ФСИН ранее объявила политика в розыск. ФСИН обвиняет Навального в нарушении испытательного срока, на котором он находился как условно осужденный по делу «Ив Роше». 29 декабря, за день до окончания испытательного срока, Навального объявили в розыск. В январе ФСИН обратилась в суд с требованием заменить Навальному условное наказание на реальное.

В понедельник, 18 января, Химкинский городской суд арестовал политика на 30 суток, до 15 февраля. Заседание проходило не в здании суда, а в химкинском отделе полиции. МВД заявило, что это связано с тем, что Навальный не сдал тест на коронавирус по прилете из Германии.

Источник: forbes.ru