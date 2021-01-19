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Тратить на еду в месяц 4493 рубля определили каждому жителю Бердска. А сколько в других регионах Сибири?

18:55 19.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В структуре стоимости продуктового набора из 33 наименований преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 29%.

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Всего 4500 возможно тратить на еду в месяц

О структуре стоимости условного набора продуктов питания в регионах Сибири "Курьер. Среда. Бердск" 19 января рассказал Новосибирскстат.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в декабре 2020 года составила 4492,65 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,5%, а с начала года – на 7,5%.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 29%, на долю молочных продуктов приходится 20,8%, мяса и мясопродуктов – 17,2%, плодов и овощей – 14,7%, жиров – 5,5%, рыбы – 4,5%, чая, соли и специй – 3,7%, яиц – 2,3%, сахара и кондитерских изделий – 2,3%.

Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (5058,57 рубля), самая низкая – в Омской области (3944,14 рубля).

Республика Алтай 4523,85  +2,7 +10,1

Республика Тыва 4535,06  +2,4 +9,0

Республика Хакасия 4846,75  +1,7 +9,1

Алтайский край 4119,73  +2,6 +11,0

Красноярский край 5058,57  +1,4 +8,2

Иркутская область 4753,84  +0,9 +6,7

Кемеровская область 4236,32  +2,1 +7,9

Новосибирская область 4492,65  +0,5 +7,5

Омская область 3944,14  +2,6 +11,1

Томская область 4295,68  +2,4 +7,5

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящие в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.

мясо продукты питания средние цены Новосибирскстат
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