Гадать на Крещение можно 19 или 20 января 2021 года?

Крещение, традиции, обычаи и ритуалы которого самобытны, является последним праздником зимнего цикла Святок. Говоря об этом дне, мы сразу проводим параллели с сильными морозами, купанием в проруби и, конечно, гаданием.

Чтобы не стать заложницей демона, нужно уметь устанавливать защиту от дурного влияния бесов

Крещение, традиции, обычаи и ритуалы которого самобытны, является последним праздником зимнего цикла Святок. Говоря об этом дне, мы сразу проводим параллели с сильными морозами, купанием в проруби и, конечно, гаданием. Девушки не упускают возможность приоткрыть завесу будущего и узнать, что их ожидает на жизненном пути.

Готовимся...

Можно ли гадать на Крещение? Безусловно. Это последний шанс узнать свою судьбу, так как праздник завершает длительные Святки, после которых зеркала, свечи и другие элементы ритуалов следует отложить до 13 декабря – Андреева дня. Крещенские гадания обычно проводят в ночь с 18 на 19 января. С 20 января гадания уже под запретом! Канун праздника даже прозвали в народе Бабьим вечером, так как в давние времена именно женщины в одиночку или целыми группами проводили обряды: молодые пытались узнать, когда выйдут замуж, старшие хотели выведать у судьбы, будет ли благополучие и счастье в их доме.

Ничего сложного в процедуре нет. Если вы знаете, как гадать на Новый год или Рождество, то можете применить и на Крещение знакомые ритуалы. Помните только, что прежде, чем начинать, нужно серьёзно подготовиться. Во-первых, запаситесь необходимыми атрибутами, уберите помещение – вокруг должно быть чисто и опрятно. Во-вторых, наденьте лёгкую одежду, которая не стесняет движений, а также распустите волосы – они являются мощным источником энергии.

На имя супруга

Узнав от мам и бабушек, когда гадают в январе, а также осведомившись о правилах обряда, приготовившись физически и настроившись морально, вы можете приступать. Конечно, девушкам не терпится выяснить имя будущего жениха. Сделать это довольно просто. Ещё с незапамятных времён женщины ровно в полночь выходили за калитку дома и спрашивали у первого встречного мужчины, как его зовут. Считалось, что так будут величать и супруга.

Второй способ тоже несложный. Когда на улице ненастье и не хочется выходить на растерзание мороза и вьюги, можно остаться дома и сделать следующий ритуал. Возьмите несколько листов бумаги, напишите на каждом мужское имя и сложите их в любую ёмкость: шляпу, например. Тщательно встряхните и перемешайте содержимое, после чего вытащите одну штучку. Имя, написанное на бумаге, будет также принадлежать избраннику. Кстати, подобные ритуалы могут проводить и мужчины. Прочитав в специализированной литературе, как правильно гадать, они делают всё точно так же, как и девушки. Только имена пишут женские.

Каким будет будущий муж?

Когда на календаре 19 января – Крещение Господне – можно погадать и с помощью карт. Вся колода не понадобится: используем только четыре короля, которые предварительно извлекаем из всеобщей кучи. Перед сном ставим их под мягкую подушку: каждого в разный угол. И приговариваем при этом: «Суженый мой, любимый и единственный, явись ко мне во сне». Фразу повторите несколько раз, чтобы она плотно отпечаталась в вашем сознании, проникла в самые глубокие закоулки души.

Если ночью приснится пиковый король, то будущий муж будет или старшим по возрасту, или высшим по социальному положению. Возможно, супруг – многогранная личность, ревнивец или скупердяй. Крестовый король говорит о том, что следует ждать жениха, работающего дельцом или состоящего на военной службе. Бубновый намекает на человека желанного и даже любимого, а червовый – на богатого, но несвободного. Не переживайте, если во сне вы не увидели ни одного короля. В этом случае утром достаньте из любого уголка подушки карту и трактуйте её так, как изложено выше.

Когда замуж?

Ритуал проводится группой девушек и даёт возможность узнать, кто из присутствующих быстрее примерит подвенечное платье. Гадать на будущее замужество они начинают с подготовки: от одного мотка отрезают нитки одинаковой длины. Зажав в руке, их одновременно поджигают: та девушка, у которой она сгорит быстрее, первая станет новобрачной и так далее. Если нитка не догорела до конца и потухла, это означает, что замуж женщина не выйдет. По крайней мере, в этом году.

Для второго способа гадания на замужество понадобится лоскут чёрного бархата и золотое кольцо. Каждая девушка по очереди берёт украшение в руку и катит его, приговаривая: «Покачу я кольцо вокруг города, полями и лесами. За колечком сама пойду – милого найду». Где оно остановится, ставят отметку. В конце подводят итог: чьё украшение расположено ближе всего, та и первая станет невестой, женщина, у которой колечко окажется далеко – последней выйдет замуж. Говорят, что для этого обряда лучше брать обручальное кольцо мамы, если она в счастливом браке. Когда же она пережила развод или похоронила супруга, то кольцо одалживают у другой, более удачливой родственницы.

Что год грядущий нам готовит?

Ответ на волнующий вопрос всегда узнают девушки и юноши, когда гадают. В январе это лучше делать накануне Крещения, так как именно в ночь на этот праздник тайна будущего открывается максимально широко. Чтобы провести обряд, следует приготовить шесть рюмок, наполненных небольшим количеством воды. В каждую кладут по одному предмету: соль, сахар, хлеб, спичку, монету и кольцо. Гостям завязывают глаза, перемешивают стаканы и дают выбрать ёмкость. То, что в ней будет, расскажет о ближайшем будущем: соль – к печалям, сахар – жди удачу, хлеб – сытую жизнь и благополучие, спичка – родится малыш, монета – будет доход, кольцо – свадьба.

Выбирать рюмки можно несколько раз: при этом первая чётко характеризует год, вторая – предвещает не столь значительное событие, которое может произойти не с вами, а, например, с родственниками. Узнав от бабушек или других осведомлённых людей, можно ли гадать на Крещение с помощью большего количества бокалов, вы можете использовать 10 или 15 штук. Положите в них другие предметы, которые логически трактуйте: например, таблетки – к болезни, ракушка – к поездке на море, и так далее.

Гадание на исполнение желаний

Существует множество ритуалов, которые расскажут вам, станет ли ваша мечта реальностью или нет. Вот наиболее простые гадания на Руси, не требующие особых затрат и трудоёмких приготовлений. Например, возьмите 12 листков бумаги, на каждом напишите желание и спрячьте под перьевой подушкой. Проснувшись утром, наугад выберите три из них: мечты, написанные на этих экземплярах, сбудутся обязательно в наступившем году.

Можете также погадать с помощью мелких предметов. Рассыпав на полу спички, пуговицы, камешки или фасоль, загадайте желание и пересчитайте их. Если число окажется четным – сбудется, нечетным – нет. Третий способ также простой, вот только для него понадобится небольшое зеркало. Вынесите его на мороз в Крещенский вечер, пусть полежит там час-другой. Перед сном занесите его в дом, напишите пальцем на запотелой поверхности желание, положите предмет под кровать и ложитесь спать. Если наутро надпись исчезнет, ваша мечта обязательно исполнится.

Гадание на пол будущего ребёнка

Обычно обряд проводят женщины, которые, состоя в браке, хотят стать мамами. Если вы сомневаетесь, можно ли гадать на Крещение, будучи незамужней, то откиньте все опасения. Даже юные девочки могут использовать ритуал в качестве перспективы, ведь он ни в коем случае не гарантирует, что малыш родится именно в этом году. Чтобы узнать его пол, достаточно положить любое золотое кольцо в стакан с водой и вынести утварь на мороз. Утром посмотрите на узор замёрзшей поверхности: ровная предвещает бездетную жизнь, бугорки – сыновей, а ямы – дочерей. Количество тоже засчитывается и указывает на численность малышей в семействе.

Также можно взять кольцо, продеть сквозь него шерстяную нитку и опустить в стакан с водой. После расположить над рукой девушки. Вращающийся по кругу предмет говорит о том, что родится девочка, когда движения маятникообразные, ждите мальчика. Использовать можно и иглу. Как правильно гадать в этом случае? Действия аналогичные, только перед ритуалом иголку втыкают в шерстяную ткань.

Соломенный ритуал

Весело и занятно гадать на будущее, когда обряд проводится группой девушек. Они становятся спиной к огромному стогу, запрокидывают назад голову и выбирают одну из соломинок, нависшую над головой. Ухватив экземпляр зубами, стараются вытащить его из всеобщей массы. Если на другом конце окажется колосок, замужество будет благополучным, а избранник – богатым и молодым. Когда соломинка обрывается, это говорит о несчастливой жизни с бедняком или пьяницей. Поэтому девушки стараются вытаскивать колоски не спеша и осторожно.

Ещё один соломенный обряд, которые принято делать в шумной и большой компании. Гадающий берёт четное число соломинок и связывает их посередине в пучок. Количество экземпляров произвольное, но не меньше шести. Затем связывает ниткой колосок и нижнюю часть соломинки. Пучок развязывают и смотрят, что же получилось. Образовавшаяся цепочка предвещает благополучие и достаток, разорванная вереница или выпавшие из неё звенья – неудачи и неприятности.

На воске

Крещение, традиции, обычаи и устои которого нельзя представить без гадания, долгожданно для каждой девушки. Ведь в ночь на 19 января она может узнать свою судьбу: для этого достаточно провести обряд с помощью свечи. Женщина её зажигает и ждёт, когда на верхушке скопится достаточное количество воска. После опрокидывает свечку над заранее подготовленным блюдцем, наполненным водой. Капая, воск образует фигурки, по которым и делается толкование. При этом нужно включить фантазию и настроиться позитивно, чтобы увидеть исключительно положительные знаки.

Ещё один интересный обряд. Вечером перед гаданием нужно слепить из воска двух лебедей. Они будут символизировать вас и любимого человека. Лебёдку следует окрасить румянами в розовый цвет, лебедя – оставить белым. Перед сном их ставят в таз с водой, склоняются над ним и накрываются полотенцем. Затем наблюдают, как птицы поведут себя. Если фигурки плавают вместе – счастливая совместная жизнь, порознь – неудачный брак и разрыв любовных взаимоотношений.

На зеркалах

Самое популярное гадание, которое используют девушки в ночь на 19 января. Крещение – праздник, на который потусторонние силы помогают совершить обряд, показывая вам в зеркальной галерее лицо будущего мужа. Для проведения ритуала возьмите два зеркала: большое расположите напротив себя, маленькое держите в руках. Между ними поставьте зажжённую свечу и попытайтесь сделать коридор. Говорите при этом: «Суженый-ряженый, приди ко мне ужинать».

Внимательно всматривайтесь в зазеркалье: там можно увидеть будущего жениха. Как только образ появится, у вас есть несколько секунд, чтоб рассмотреть черты его лица. После этого переверните зеркало и скажите: «Чур меня!» Если не успеете это сделать, вам грозит несчастье. Можно ли гадать на Крещение таким образом, ведь обряд очень опасный и страшный? Если боитесь или не уверены в себе, лучше его не использовать. Во-первых, учитывайте, что проводить ритуал нужно в полном одиночестве, в пустом тёмном помещении, ровно в полночь. Во-вторых, в зеркале можно увидеть не только образ человека, но и представителя потустороннего мира.

На иглах

Зная, как гадать на Новый год, вы без труда справитесь и с ритуалом на Крещение. Все обряды между собой очень похожи. Многие девушки рекомендуют гадание на иглах, говоря, что оно очень практичное и правдивое. Два инструмента для шитья натирают салом и опускают в ёмкость с водой. Если иглы тонут, гадающей девушке грозят проблемы, беды и болезни, стали параллельно – недоброжелатели препятствуют свадьбе, уплыли в разные стороны – расставание, сомкнулись вместе – любовь и счастье.

Гадание на иголках, как и все предыдущие обряды, стоит проводить грамотно, со знанием дела, – советуют пожилые женщины. Святое Крещение – религиозный праздник. По их словам, в его канун на свободе разгуливает вся нечисть. Чтобы не стать заложницей демона, нужно уметь устанавливать защиту от дурного влияния бесов. Звучит, конечно, сказочно. Верить или нет в эти предрассудки, решать вам. В любом случае провести обряд гадания в большой компании стоит: это неопасно и к тому же занимательно. Удачи вам, девушки.

Источник: fb