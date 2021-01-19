Отношение к Навальному высказал Кремль

Песков ответил на вопрос об отношении к Навальному

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации с Алексеем Навальным, призвал не ассоциировать президента Владимира Путина с нарушением блогером законов и претензиями ФСИН, а также назвал абсолютной ерундой утверждения о том, что кто-то кого-то боится.

"Это, конечно же, полная ерунда. Вообще в целом абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии, были нарушены определенные правила", - заявил Песков журналистам 19 января в ответ на просьбу прокомментировать утверждения о том, что арест вызван тем, что Путин якобы боится Навального.

Он отметил, что, согласно данным статистики, около 18 тысяч раз за последние три года имели место нарушения правил условного срока.

"И 18 тысяч раз применялись определенные меры за последние три года. Поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации, то в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России, и не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом. Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, это абсолютная ерунда", - заключил представитель Кремля.

На просьбу уточнить, имело ли место такое же полицейское сопровождение в этих 18 тысячах случаев нарушения правил, Песков ответил утвердительно. "Да, конечно, и искали людей, и сопровождали, да, по-разному было", - сказал он.

"Если кто-то где-то нарушает порядок, то, соответственно, полиция принимает меры по наведению общественного порядка", - добавил пресс-секретарь президента, комментируя задержания в аэропорту во время прилета Навального.

Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.