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Изменили Семейный кодекс РФ после поправок в Конституцию депутаты Госдумы

18:17 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Отныне применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности не допускается.

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международные договоры не смогут противоречит российским понятиям нравственности

Принят во втором чтении проект закона «О внесении изменений в статьи 6 и 165 Семейного кодекса Российской Федерации», внесенный президентом в развитие положений Конституции.

В соответствии с Конституцией не соответствующие ей международные договоры не подлежат введению в действие и применению. В обновленной редакции ст. 79 Основного закона закреплено, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Законопроектом предлагается привести положения семейного законодательства в соответствие с Конституцией.

Документ дополняет ст. 6 Семейного кодекса положением о том, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности не допускается.

Источник: Госдума

Конституция международные договоры поправки семейный кодекс Владимир Путин
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