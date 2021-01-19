Изменили Семейный кодекс РФ после поправок в Конституцию депутаты Госдумы

Отныне применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности не допускается.

международные договоры не смогут противоречит российским понятиям нравственности

Принят во втором чтении проект закона «О внесении изменений в статьи 6 и 165 Семейного кодекса Российской Федерации», внесенный президентом в развитие положений Конституции.

В соответствии с Конституцией не соответствующие ей международные договоры не подлежат введению в действие и применению. В обновленной редакции ст. 79 Основного закона закреплено, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Законопроектом предлагается привести положения семейного законодательства в соответствие с Конституцией.

Документ дополняет ст. 6 Семейного кодекса положением о том, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности не допускается.

Источник: Госдума