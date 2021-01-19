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Добиться переноса начала учебного года на 1 октября собирается ЛДПР

18:43 19.01.2021 Фото: kremlin.ru
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Кроме того, Жириновский хочет повысить МРОИ и отменить налог с те россиян, чьи доходы составляют 20 тыс. рублей и ниже.

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Владимир Жириновский

В планах фракции ЛДПР на весеннюю сессию — добиваться принятия ряда законопроектов, в том числе о переносе учебного года на 1 октября и поднятии МРОТ. Об этом сообщил руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-подходе перед началом пленарного заседания 19 января.

«В планах на последнюю весеннюю сессию перед выборами — будем продолжать добиваться принятия наших законов, чтобы наконец 31 декабря стало выходным. Может быть, удастся перенести начало учебного года, чтобы продлить лето, чтобы были талоны или сертификаты на питание для малоимущих, чтобы МРОТ поднять до 20 тысяч. Это то минимальное, что нужно дать гражданам», — сказал политик.

Также ЛДПР предлагает отменить налоги для граждан, чьи доходы составляют 20 тысяч рублей и меньше.

Фракция, по его словам, будет продолжать настаивать на возвращении индексации пенсий для работающих пенсионеров, которая была прекращена с 2016 года. С этой инициативой впервые выступила ЛДПР и последовательно её отстаивает, напомнил Жириновский.

Также депутаты фракции предлагают установить пособие для женщин-домохозяек и начислять им трудовой стаж для будущей пенсии. «Самый тяжёлый труд — домашний, это вне поля регулирования», — отметил политик.

Источник: ПГ

31 декабря законопроект мрот перенос учебного года Владимир Жириновский ЛДПР
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