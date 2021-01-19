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Эффективности 100% добилась российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорон"

18:25 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Третий этап испытаний препарата новосибирского центра "Вектор" продолжается: в них участвуют 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

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Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности "ЭпиВакКороны"

Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" по результатам первой и второй фаз клинических испытаний составила сто процентов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Схема предполагает двукратное внутримышечное введение препарата, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра: вакцинация одним компонентом возможна, если человек ранее переболел COVID-19.

"Но введение одной дозы вакцины "ЭпиВакКорона" не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ", — отметили в Роспотребнадзоре, добавив, что этот вопрос требует дополнительных исследований.

"ЭпиВакКорону", созданную на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор", зарегистрировали в октябре. Третий этап испытаний продолжается: в них участвуют 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В гражданский оборот уже выпустили более 45 тысяч доз, а на масштабное производство должны выйти в феврале.

Первой российской вакциной от коронавируса стал "Спутник-V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. После третьего промежуточного анализа данных исследований препарат показал более чем 91-процентную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100 процентов.

COVID-19 вакцины коронавирус старше 60 ЭпиВакКорона ГНЦ ВБ «Вектор»
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