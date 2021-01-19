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Способ борьбы с «черными лесорубами»: придумали систему учета древесины в Госдуме

20:08 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Как ожидается, принятие поправок поможет декриминализировать лесную отрасль, повысить ее прозрачность.

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Система электронного учета, которая сможет контролировать российский оборот древесины—на первый взгляд звучит фантастически

Инициатива подготовлена во исполнение поручения президента. Речь в документе идет о создании электронной системы, которая будет содержать всю информацию об обороте древесины. С помощью такой системы государство усилит контроль за использованием лесов. Кроме того, предлагается запретить находиться в лесах с техникой для вырубки без специальных разрешений, передавать участки леса в субаренду.

Разрешительные и отчетные документы по использованию лесов будут формироваться в электронном виде в единой государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней. В этой же системе будут регистрироваться договоры по использованию лесов, сопроводительные документы на перевозку древесины, лесные склады и объекты переработки.

Как ожидается, принятие поправок поможет декриминализировать лесную отрасль, повысить ее прозрачность. Государство сможет эффективнее бороться с лесными пожарами и «черными лесорубами».

Ко второму чтению одобрена поправка, в соответствии с которой информация о лесах будет бесплатной и доступной для граждан и юридических лиц.

Данные о лесах планируется размещать на официальном сайте оператора ЛесЕГАИС. Им станет Рослесхоз или подведомственная ему структура.

субаренда учет древесины черные лесорубы электронная система Владимир Путин
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