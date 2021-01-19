Протестов из-за ареста Навального не боятся в Кремле: "Мы склонны к трезвой оценке"

"Мы не склонны преувеличивать. Мы склонны к трезвой оценке всего и вся. И я думаю, что мы уже сегодня сказали более чем достаточно по этой теме, по этому сюжету", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать популярность Навального в России и мире.

Накануне судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его задержали в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.