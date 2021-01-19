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Протестов из-за ареста Навального не боятся в Кремле: "Мы склонны к трезвой оценке"

19:27 19.01.2021 Фото: Сайт Навального
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Но говоря о том, как в Кремле оценивают призыв оппозиционера выходить на улицы в связи с происходящим, Песков отметил, что это "тревожные призывы".

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Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии
В Кремле не опасаются массовых протестов в свете ситуации с задержанием блогера Алексея Навального, считают призывы к подобным протестам тревожными, это может быть поводом для анализа таких заявлений на предмет призывов к чему-то незаконному, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не опасаются", - заявил Песков журналистам 19 января в ответ на соответствующий вопрос. Говоря о том, как в Кремле оценивают призыв Навального выходить на улицы в связи с происходящим, он отметил, что это "тревожные призывы".
"Мы не являемся органом, который может давать оценку этому. Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному", - добавил пресс-секретарь президента.
В Кремле не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не склонны преувеличивать. Мы склонны к трезвой оценке всего и вся. И я думаю, что мы уже сегодня сказали более чем достаточно по этой теме, по этому сюжету", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать популярность Навального в России и мире.
Накануне судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его задержали в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
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От редакции

Кремлю есть чего опасаться?

Аноним, 19 января 2021 19:50
Скорее всего уберут его, скажут сам повесился, он им как кость в горле.
Аноним, 19 января 2021 19:58
НВР:
Конечно опасаются, иначе бы не пытались его отравить.
Аноним, 19 января 2021 20:02
НВР:
че им бояться-у них нацгвардия на защите

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