Каким семьям с детьми уже назначены выплаты в 12 729 рублей ежемесячно в Новосибирской области

Более 5,5 млрд рублей направлено в 2020 году семьям с детьми в регионе по нацпроекту «Демография». Многие пособия продлили на 2021 - узнайте, какие.

Поддержка предназначена тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума по региону

Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, в прошлом году около 22 000 семей Новосибирской области получили ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Общий объем финансирования составил 2,7 млрд рублей.

Мера поддержки в размере 12 037 рублей назначается тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает 24 972 рублей – двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Новосибирской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В 2021 году эта величина составит 26 108 рублей, размер выплаты составит 12 729 рублей.

Получателями ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, по итогам прошлого года стали 20,5 семей. Сумма перечисленных средств – 2,4 млрд рублей. Размер выплаты – 12 454 рублей. Размер среднедушевого дохода для предоставления выплаты в 2021 году не должен превышать 26 108 рублей – двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Новосибирской области.

Более 15 тысячам молодых семей направлено 90,7 млн рублей в качестве единовременного дополнительного пособия при рождении ребенка. Размер пособия – 6 000,0 рублей на первого ребенка, 12 000 рублей на второго ребенка, 18 000 рублей на третьего и последующих детей.

Воспользовались средства областного семейного капитала в 2020 году более 4 тысяч многодетных семей. Размер выплаты составлял 108 160 рублей, в 2021 году – 112 378,24 руб. Объем перечисленного на данную меру поддержки финансирования – 392 млн рублей.

Подробная информация о мерах поддержки размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии министерства 8-800-100-0082.