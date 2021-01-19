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Продлят ли учебный год 2021 школьникам Новосибирской области, ответил министр Федорчук

19:41 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Причина тому - продление на неделю зимних каникул. Но окончательное решение будет принято не раньше марта.

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Отдыхать школьникам хочется всегда, но учебный план надо выполнять

В школах региона могут завершить учебный год позднее из-за ранее продленных зимних каникул. Об этом в ходе брифинга 19 января рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

«Все зависит от исполнения учебного плана. В отдельных образовательных организациях уже известно, что год будет продлен на 5–10 дней», - пояснил Сергей Федорчук.

Министр образования региона уточнил, что решение о продлении учебного года будут принимать руководители образовательных организаций. Он также пояснил, что такие изменения не коснутся учащихся 9-ых и 11-ых классов из-за проведения ОГЭ и ЕГЭ.

Сергей Федорчук добавил, что в настоящий момент около десятка школ в регионе уже планируют продлить учебный год. Однако окончательное решение будет принято не раньше марта.

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