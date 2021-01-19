Новая категория россиян выйдет на пенсию досрочно: Кто это?

Кроме того, им дадут льготу до 375 тыс. рублей на покупку машины, которая стоит до полутора миллионов рублей.

Главные борцы с коронавирусом получат такую возможность

Пенсию могут досрочно оформить медицинские работники, работающие с пациентами с коронавирусом, заявила Татьяна Кусайко, зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике.

В частности, она сообщила, что один месяц работы с ковидными больными приравняли к трем месяцам. Так что для медработников возможность выхода на пенсию пересчитают.

При этом медикам-пенсионерам в пенсионном стаже день работы с больными коронавирусом зачтут за два.

Также Кусайко сообщила, что врачам дадут льготу до 375 тыс. рублей на покупку машины, которая стоит до полутора миллионов рублей. Еще медработники смогут приватизировать жилье, если имеют необходимый профессиональный стаж.

Источник: НСН