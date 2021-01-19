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Индексацию пенсий работающим пенсионерам "сдвинуть с места" в 2021 году пообещали в Госдуме

22:20 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Есть несколько законопроектов, есть проект обращения в правительство, есть поручение президента до 1 февраля дать свои предложения. В весеннюю сессию вопрос является приоритетным.

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Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что в кабмине идет работа по выработке предложений

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов намерен в ходе весенней сессии решить вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, он является одним из приоритетов в работе парламентариев. Об этом заявил ТАСС глава комитета Ярослав Нилов, говоря о планах депутатов в 2021 году.

"Перед нами приоритетно стоит задача окончательно решить вопрос, связанный с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Во-первых, несколько законопроектов есть в Государственной думе. Есть проект обращения в правительство. Есть поручение президента [правительству РФ] до 1 февраля дать свои предложения. Поэтому мы надеемся, что все-таки вопрос в той или степени будет с места сдвинут", - сказал Нилов. Председатель комитета подчеркнул, что в кабмине "идет работа" по выработке предложений, но не привел подробностей.

Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев отмечал, что парламентарии в ближайшее время возобновят диалог с правительством РФ по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. По его словам, среди возможных вариантов как одномоментное возвращение к индексации всем работающим пенсионерам, так и поэтапное ее возобновление.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Они не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства депутатов.

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