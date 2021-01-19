Бен Аффлек снова расстался со своей возлюбленной: Внезапно через год свиданий

Психологический триллер «Глубокая вода» с Аффлеком и уже бывшей возлюбленной де Армас в роли Мелинды сейчас находится на стадии постпродакшена и, как ожидается, выйдет в августе 2021 года.

Бен Аффлек и Ана де Армас

Похоже, еще одна голливудская пара объявила о своем уходе.

Бен Аффлек был связан со своей коллегой по Deep Water Аной де Армас, так как они были замечены вместе в Гаване в марте 2020 года, выглядевшими довольно комфортно. Однако, как сообщается, после менее чем года знакомства Аффлек и его возлюбленные расстались, передает yourtango.com.

«Бен больше не встречается с Аной», - сказал источник об их недавнем разрыве. «Она ушла от него. Их отношения были сложными. Ана не хочет жить в Лос-Анджелесе, а Бен, очевидно, должен это сделать, поскольку его дети живут в Лос-Анджелесе».

Вот все, что вам нужно знать об Ане де Армас, в том числе о том, что, как сообщается, пошло не так в ее отношениях с Беном.

Аффлек и де Армас спровоцировали романтические слухи в марте 2020 года.

В марте 2020 Аффлека и де Армаса видели в Гаване, где де Армас владеет домом, - за покупками, едой в ресторанах и с друзьями, и их даже видели выставляющими много КПК, прежде чем они сели на частный рейс.

«Они сияли. Я видел, как Ана взяла Бена за руку, когда они вышли вместе, они выглядели очень счастливыми - она ​​просто потрясающая! » - сказал очевидец. «Я полностью уверен, что они встречаются».

Когда в начале 2020 года они вместе снимали фильм в Новом Орлеане, казалось, что возможная пара тоже проводила много времени вместе вне съемочной площадки.

В январе фанаты заметили их повсюду, а Аффлек, как сообщается, «плевался игрой» в Де Армас на испанском языке, так что, безусловно, кажется, что их отношения начались крепко!

Ана де Армас наиболее известна своей актерской карьерой, и если ее недавний успех является каким-либо признаком, похоже, что эта карьера может вот-вот взорваться.

Недавно ее видели в «Knives Out», и она снялась вместе с Дэниелом Крейгом в «Нет времени умирать».

Она также собирается сыграть Мэрилин Монро в фильме «Блондинка», который основан на вымышленном романе Джойс Кэрол Оутс о личной жизни легендарной звезды.

Позируя для обложки Vanity Fair за март 2020 года, де Армас признала, что, хотя ей нравится играть, она не любит Голливуд и всю сопутствующую ему открытость ... что могло быть признаком того, что ее отношения с такой знаменитостью, как Аффлек, не продержатся долго.

«У меня есть прекрасные друзья, и здесь со мной происходили невероятные вещи, но образ жизни, открытость и постоянные деловые ситуации не для меня», - сказала она. - Мне нравится говорить о жизни, искусстве, младенцах и домашних животных. Я люблю играть, но я не могу говорить об этом постоянно».

Аффлек и де Армас вместе снялись в «Глубокой воде».

Психологический триллер «Глубокая вода» с Аффлеком и де Арма в роли Мелинды сейчас находится на стадии постпродакшена и, как ожидается, выйдет в августе 2021 года.

Фильм, основанный на одноименной книге Патрисии Хайсмит, рассказывает о паре, разлюбившей друг друга, и о смертельных трюках, которые они разыгрывают друг с другом. Также снимаются Джейкоб Элорди, Рэйчел Бланшар и Трейси Леттс.

Аффлек признал, что развод с Дженнифер Гарнер был его «самым большим сожалением». .он попал в заголовки газет в феврале 2020 года, когда в интервью признался, что сожалеет о разводе с Гарнером и о том, как его пьянство повлияло на их брак.

«Самое большое сожаление в моей жизни - это развод», - сказал он тогда. - Стыд действительно токсичен. Позитивного побочного продукта стыда нет. Это просто отравленное, отвратительное чувство низкой самооценки и ненависти к себе».

В то время как источник, близкий к паре, утверждал, что Ана де Армас порвала отношения с Беном Аффлеком, другой источник заявил, что разрыв был обоюдным.

«Это то, что было взаимным и абсолютно дружественным», - сообщил источник.

«Они находятся в разных этапах своей жизни; в них есть глубокая любовь и уважение. Бен по-прежнему хочет работать над собой. У него есть три работы, и он хороший отец дома. Они оба довольны тем, где они находятся в жизни ", - добавили они.