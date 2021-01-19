Новый неожиданный способ выявить коронавирус до появления симптомов нашли ученые

Исследователи призвали настраивать свои умные часы таким образом, чтобы гаджет сообщал о повышении пульса или появления нетипичной вариабельности.

Сердечный ритм позволяет определить нагрузку вируса на иммунитет Смарт-часы могут сообщить о заражении коронавирусом за семь дней до появления симптомов болезни, рассказали CBS News американские ученые.

Научная группа провела исследование, в ходе которого с 29 апреля по 29 сентября 300 сотрудников клиники Маунт-Синай в Нью-Йорке применяли смарт-часы от трех различных компаний для ранней диагностики COVID-19.

Ученые отслеживали у участников вариабельность сердечного ритма, то есть изменение интервалов между началами двух сердечных циклов. Этот показатель позволяет оценить работу иммунной системы. Оказалось, что низкая вариабельность сердечного ритма — один из признаков заражения коронавирусом. Высокая, в свою очередь, сигнализирует об активности нервной системы и способности справляться со стрессом.