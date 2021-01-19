19.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Новый неожиданный способ выявить коронавирус до появления симптомов нашли ученые

21:44 19.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Исследователи призвали настраивать свои умные часы таким образом, чтобы гаджет сообщал о повышении пульса или появления нетипичной вариабельности.

% name% title
Сердечный ритм позволяет определить нагрузку вируса на иммунитет
Смарт-часы могут сообщить о заражении коронавирусом за семь дней до появления симптомов болезни, рассказали CBS News американские ученые.
Научная группа провела исследование, в ходе которого с 29 апреля по 29 сентября 300 сотрудников клиники Маунт-Синай в Нью-Йорке применяли смарт-часы от трех различных компаний для ранней диагностики COVID-19.
Ученые отслеживали у участников вариабельность сердечного ритма, то есть изменение интервалов между началами двух сердечных циклов. Этот показатель позволяет оценить работу иммунной системы. Оказалось, что низкая вариабельность сердечного ритма — один из признаков заражения коронавирусом. Высокая, в свою очередь, сигнализирует об активности нервной системы и способности справляться со стрессом.
Специалисты указали на пользу от применения смарт-часов в диагностике коронавируса. Они пояснили, что, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США большая часть заболевших COVID-19 заразилась от бессимптомных носителей инфекции.
В свою очередь, Стэнфордский университет в ходе другого исследования выявил, что 81% инфицированных отмечали у себя изменение пульса примерно за девять дней до результата теста на коронавирус. В этом эксперименте участники носили смарт-часы и трекеры. Выяснилось, что чрезвычайно высокая частота сердечных сокращений указывала на дальнейшее появление симптомов.
Ученые призвали настраивать свои умные часы таким образом, чтобы гаджет сообщал о повышении пульса или появления нетипичной вариабельности.
"Это большое дело, так как предупрежденные пациенты знают, что им нужно сидеть дома", — отметил профессор Майкл Снайдер.
Доцент клиники Маунт-Синай Роб Хиртен отметил пользу подобных устройств для неинвазивного способа выявления заболевания.
выявить гаджет коронавирус смарт-часы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Планируете приобрести?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как россияне отдыхают в Турции в январе 2021: Из первых уст
22:13 19-01-2021
Как россияне отдыхают в Турции в январе 2021: Из первых уст
Арестован подозреваемый в краже оборудования с «самолета Судного дня» на 1 млн рублей
22:05 19-01-2021
Арестован подозреваемый в краже оборудования с «самолета Судного дня» на 1 млн рублей
Повышение пенсий до 20 тыс. рублей ожидает всех российских пенсионеров
21:55 19-01-2021
Повышение пенсий до 20 тыс. рублей ожидает всех российских пенсионеров
Индивидуальный гороскоп на Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 20 января 2021 года для каждого знака
21:50 19-01-2021
Индивидуальный гороскоп на Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 20 января 2021 года для каждого знака
Новый неожиданный способ выявить коронавирус до появления симптомов нашли ученые
21:44 19-01-2021
Новый неожиданный способ выявить коронавирус до появления симптомов нашли ученые
Каким семьям с детьми уже назначены выплаты в 12 729 рублей ежемесячно в Новосибирской области
21:34 19-01-2021
Каким семьям с детьми уже назначены выплаты в 12 729 рублей ежемесячно в Новосибирской области
Лучшие смартфоны 2020: Топ - 20 моделей по мнению эксперта
21:20 19-01-2021
Лучшие смартфоны 2020: Топ - 20 моделей по мнению эксперта
Надругались над 11-летней девочкой и девушкой-инвалидом двое в Новосибирске
21:16 19-01-2021
Надругались над 11-летней девочкой и девушкой-инвалидом двое в Новосибирске
Бен Аффлек снова расстался со своей возлюбленной: Внезапно через год свиданий
21:00 19-01-2021
Бен Аффлек снова расстался со своей возлюбленной: Внезапно через год свиданий
Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна отмечается 20 января 2021 года: История величайшего пророка
20:50 19-01-2021
Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна отмечается 20 января 2021 года: История величайшего пророка