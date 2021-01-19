Новый неожиданный способ выявить коронавирус до появления симптомов нашли ученые

Смарт-часы могут сообщить о заражении коронавирусом за семь дней до появления симптомов болезни, рассказали CBS News американские ученые.
Научная группа провела исследование, в ходе которого с 29 апреля по 29 сентября 300 сотрудников клиники Маунт-Синай в Нью-Йорке применяли смарт-часы от трех различных компаний для ранней диагностики COVID-19.
Ученые отслеживали у участников вариабельность сердечного ритма, то есть изменение интервалов между началами двух сердечных циклов. Этот показатель позволяет оценить работу иммунной системы. Оказалось, что низкая вариабельность сердечного ритма — один из признаков заражения коронавирусом. Высокая, в свою очередь, сигнализирует об активности нервной системы и способности справляться со стрессом.
Специалисты указали на пользу от применения смарт-часов в диагностике коронавируса. Они пояснили, что, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США большая часть заболевших COVID-19 заразилась от бессимптомных носителей инфекции.
В свою очередь, Стэнфордский университет в ходе другого исследования выявил, что 81% инфицированных отмечали у себя изменение пульса примерно за девять дней до результата теста на коронавирус. В этом эксперименте участники носили смарт-часы и трекеры. Выяснилось, что чрезвычайно высокая частота сердечных сокращений указывала на дальнейшее появление симптомов.
Ученые призвали настраивать свои умные часы таким образом, чтобы гаджет сообщал о повышении пульса или появления нетипичной вариабельности.
"Это большое дело, так как предупрежденные пациенты знают, что им нужно сидеть дома", — отметил профессор Майкл Снайдер.
Доцент клиники Маунт-Синай Роб Хиртен отметил пользу подобных устройств для неинвазивного способа выявления заболевания.