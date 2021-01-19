Как россияне отдыхают в Турции в январе 2021: Из первых уст

Требование турецкого правительства носить маски везде (даже в лесу, парке, на безлюдном пляже) на деле мало кто соблюдает, а полиция чаще отпускает без штрафов. Но комендантский час напрягает.

Турция открыта для туристов

Не так много стран уже открыли свои границы для россиян, поэтому в январе поток туристов устремился в Турцию, несмотря на строгие ограничения на курортах. По данным Аналитической службы АТОР, в новогодние праздники там отдохнуло более 21 тысячи организованных и порядка 5 тысяч самостоятельных путешественников из России. Так Турция стала самой продаваемой в России «заграницей».

Плюсы Турции — аномально теплая зима этого года, дешевый перелет и много внесезонных достопримечательностей. Минусы — строгие ограничения, масочный режим, закрытие ресторанов.

АиФ.ru спросил отдохнувших в Турции, почему их это не испугало и что происходит на курортах во время пандемии.

Анализы на COVID-19

Туристка из Волгограда Елена Чекина на новогодних каникулах поехала в Турцию с тремя друзьями. Все сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Их проверили дважды, оба раза — на территории России: при регистрации и непосредственно при посадке. По прилете о результатах анализов никто не спрашивал. Мазок в аэропорту Антальи тоже не взяли.

Масочный режим

Требование турецкого правительства носить маски везде (даже в лесу, парке, на безлюдном пляже) на деле мало кто соблюдает, а полиция чаще отпускает без штрафов. «Все, включая самих турков, носят их на запястье или на локте», — объясняет Елена Чекина.

Москвичка Ольга Богударова отдыхала в Анталье. Рассказывает, что во время прогулки к ней несколько раз подходили полицейские, чтобы напомнить, что нужно носить маску, и посмотреть паспорт. Ольга показывала штамп о въезде, и дальше ей обычно желали хорошего дня: к туристам здесь не так строги. Сами полицейские при этом часто были в масках, спущенных на подбородок.

«Однажды, правда, ко мне пристала довольно агрессивная местная женщина с требованием надеть маску, — вспоминает Ольга. — Но это редкий случай. Просто местные к туристам немного с раздражением, по моим ощущением: ведь нам все можно, а им нельзя».

Сама Ольга старалась надевать маску в общественных местах, но на променадах гуляла без нее: говорит, что на улицах не так людно, чтобы что-то угрожало социальной дистанции.

Рестораны

Ольга Богударова выбрала пакетный тур, потому что боялась, что иначе не сможет нормально питаться: официально полноценно работать могут только рестораны при отелях. Все остальные продают еду только навынос и рано закрываются. Но все оказалось проще: некоторые рестораны пускали во внутренние дворики, цокольные этажи и просто скрытые от посторонних глаз помещения.

«Летние веранды стоят со сдвинутыми столами и перевернутыми стульями, но вам сразу предлагают пройти внутрь и сесть за столик, который не видно с улицы, чтобы не заметили жандармы, которые постоянно патрулируют город», — рассказывает Елена Чекина.

«А вот действительно минус в том, что в рестораны, которые честно продают еду только навынос, не зайдешь и в туалет, — считает Богударова. — Когда весь день гуляешь, это мелочь существенная. А как в такую погоду не гулять весь день?»

Комендантский час

Пожалуй, самые существенные ограничения касаются комендантского часа: с вечера пятницы до утра понедельника в Турции из магазинов работают только продуктовые — и то до 17:00. Еще в это время официально запрещено продавать алкоголь.

«В крупных супермаркетах отделы с алкоголем закрыты лентами, но маленькие магазинчики продолжают им торговать, — вспоминает Елена. — На улицах туркам в комендантский час находиться нельзя: жандармы постоянно патрулируют улицы, машина проезжает мимо одного и того же места раз в 5-10 минут. Но на туристов запрет на нахождение на улице не распространяется: по правилам нужно иметь при себе доказательство того, что вы туристы (паспорт или ваучер из отеля). Мы носили с собой паспорта, но по факту жандармы не обращают никакого внимания на людей славянской внешности. Гулять во время комендантского часа достаточно забавно: на улицах абсолютно пусто, ощущение апокалипсиса».

«Это, наверное, мои любимые часы: когда еще увидишь Турцию такой безлюдной? Да, в туристических местах и рядом с отелями народ всегда есть, но не очень плотно. Я была здесь летом, это небо и земля», — считает Ольга.

Пляжи

Этой зимой на пляжах Турции есть отдыхающие, в воду заходят даже с детьми.

«Людей на пляжах достаточно много: купаются, загорают в бич-клабах. Погода, по словам турок, аномально теплая. Самая теплая зима за последние 100 лет. Воздух где-то 21-24 градуса в тени, на солнце ближе к 30. Вода около 19-20 градусов. Но толп при этом нет: все рассредоточены по побережью», — рассказала Елена.

Достопримечательности

Елена с друзьями брала в аренду машину и путешествовала в основном по природным достопримечательностям, которые доступны в любое время.

«Но нам предлагали много разных развлечений: морские прогулки, рыбалку с яхты, — рассказывает Елена. — Все это в разы дешевле, чем в сезон и в бесковидные времена».

«В Турции большая часть достопримечательностей доступна, — говорит Ольга. — Готовые экскурсии все так же можно купить в отеле или рядом. Кстати, на выезде почти никто из туристов маски не носил. Море относительно теплое, но купаться в таком готовы не все, поэтому экскурсионный туризм в январе популярен. При этом все дешевле, чем летом. Летом такие поездки для меня — ад: жара, толпы туристов. Если хочется не пляжного отдыха в Турции, то зима идеальна. Есть одно но: если едешь сам, общественным транспортом, то на междугородний автобус не пустят без hes-кода (паспорта здоровья для иностранцев). Получить его можно только с турецкого номера. В общем, можно заморочиться, но проще поехать с экскурсией. Кстати, код спрашивают и в крупных ТЦ, но не во всех».

По словам Ольги, некоторые достопримечательности сократили время работы, и если раньше в музей пускали до 19 часов, то сейчас многие закрываются уже в 16. Но непонятно, виноват в этом COVID или несезон.

Деньги

«Билеты сейчас очень дешевые, — продолжает Елена. — Я платила 8 тысяч за регулярный рейс туда-обратно. Друзья тоже уложились в пределах 10 тысяч. И это не лоукостеры, а крупные российские авиакомпании с питанием на борту и неплохим сервисом. Жилье тоже доступное: апартаменты на первой линии с видом на море стоят 40-50 долларов на четверых в сутки. Чуть подальше, метров 400 от моря, но тоже с видом, — уже 30».

Елена говорит, что в ее самолете не было ни одного свободного кресла, все раскуплено. Такая же ситуация была, когда летели ее друзья.

Ольга летела чартером, а не регулярным рейсом, и там тоже все было битком.

«Нам тур обошелся в 70 тысяч на двоих, но это потому, что новогодние. Сразу после 10 января цены становятся еще доступнее, — рассказывает Ольга. — В ресторанах цены нормальные, ниже, чем в Москве. Продукты в магазинах тоже дешевые. В общем, вышло экономно! Основная статья расходов для меня — экскурсии».