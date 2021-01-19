Надругались над 11-летней девочкой и девушкой-инвалидом двое в Новосибирске

В полицию поступило заявление от 75-летней женщины, что мужчины 29 и 37 лет, совершили действия сексуального характера в отношении ее правнучки и внучки, рассказали правоохранители.

На данный момент Следственный комитет работает над ситуацией

В Новосибирске 2 января 2021 года в доме на улице Петухова (Кировский район) двое взрослых мужчин надругались над 11-летней школьницей и 23-летней девушкой-инвалидом. Об этом вопиющем случае сообщило издание «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Заявление в полицию написала 75-летняя сибирячка, которой пострадавшие приходятся внучкой и правнучкой.

«17 января поступило заявление от 75-летней женщины. Двое граждан, мужчины 29 и 37 лет, совершили действия сексуального характера в отношении её правнучки и внучки, — рассказали правоохранители.

Теперь в ситуации разбирается региональный Следственный комитет.