Вакансии для жителей Бердска.

Новосибирская птицефабрика приглашает на работу:

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика

ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

-Старший ветеринарный врач цеха ремонтного и родительского стада, график 5/2, з/п 40 000 руб.

-Мастер КИПиА котельной, 5/2 , 18 000руб.

-Мастер газовой службы, 5/2, 29 000руб.

-Нормировщик, 5/2,от 22 500руб.

-Экономист, 5/2,30 000руб.

-Лаборант ветеринарной лаборатории,5/2, 21 400руб.

-Водитель погрузчика, 5/2, 35 000руб.

-Электрогазосварщик цеха нестандартного оборудования, 5/2, 27 600руб.

-Слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 21 400руб.

-Слесарь-ремонтник, 5/2, 19 000-22 000руб.

-Автомойщик, 5/2, от 16 000руб.

-Слесарь-сантехник, 5/2, 20 600руб.

-Повар, график 5/2 (с 07.00 от 16.00), з/п 23000руб.

-Оператор птицефабрик и механизированных ферм, график 5/2 скользящий, з/п от 20000-25000руб.

-Птицевод, график скользящий 5/2, з/п 22 000руб.

-Мастер колбасного цеха, 5/2, скользящий, 23 000руб.

-Логист, 1/3, 22 200руб.

-Инженер по техническому надзору, 2/2 ( с 20.00 до 08.00), 28 000руб.

-Бухгалтер-фактуровщик 3 категории, 2/2(с 04.00 до17.00), 24 100-25 100руб.

-Рабочие (участок уборки, мойки и дезинфекции), график 2/2 (с 08.00 до 20.00), з/п

23 000руб.

-Подсобный рабочий логистического центра,2/2, 19 500руб.

-Рабочие на производство, график 2/2, з/п 25-32000руб.

-Продавец, Линево, Искитим, ст. Евсино, график 7/7 с 08.00 до 20.00, з/п 20 000-22 000руб.

-Водитель категории С, D, сменный, 25000руб.- 40 000руб.

-Тракторист, график сменный, з/п 30500руб.

-Санитар ветеринарный, график сменный,18 800руб.

-Комплектовщик, сменный, 24 000руб.

Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам:

8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10

Служебный транспорт: Искитим, Шадрино, Ложок, Улыбино, Лебедевка, Таскаево, Евсино, Линево, Листвянка, Ургун, Белово, Легостаево, Гусельниково, КСМ, Дорогино, Посевная, Черепаново.

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.