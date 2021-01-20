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Дом

Качественная быстрая сборка и установка мебели в Доме мебели "Север"

08:47 20.01.2021 Фото: Дом мебели Север
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Гарантия на выполненные работы - 6 месяцев.

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Дом мебели «Север» приглашает за мебельными новинками

Дом Мебели СЕВЕР предоставляет услуги
«СБОРКА МЕБЕЛИ»* и «УСТАНОВКА МЕБЕЛИ»*
*/только на товары приобретенные в ДМ «СЕВЕР»/

«СБОРКА МЕБЕЛИ»: Стоимость услуги 5% от цены товара на ценнике!
 Крупногабаритное изделие: сборка только на месте его установки.
 Средне и мелкогабаритные изделия: сборка частично/полностью в магазине.
 Выезд сборщика - проконсультироваться с продавцами!

Гарантия на выполненные работы - 6 месяцев.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется: при нарушении правил эксплуатации мебели, а так же при разборке и переустановке заказчиком.

Дополнительную информацию по данным услугам Вы можете узнать у продавцов-консультантов.

Приходите, выбирайте, покупайте!

Ждем вас ежедневно с 10.00 до 19.00, по адресу: Вокзальная 54 А

т.8-996-545-2839

Источник: Раздел Дома мебели Север на сайте Весь Бердск

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