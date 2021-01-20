Качественная быстрая сборка и установка мебели в Доме мебели "Север"

Дом Мебели СЕВЕР предоставляет услуги
«СБОРКА МЕБЕЛИ»* и «УСТАНОВКА МЕБЕЛИ»*
*/только на товары приобретенные в ДМ «СЕВЕР»/
«СБОРКА МЕБЕЛИ»: Стоимость услуги 5% от цены товара на ценнике!
Крупногабаритное изделие: сборка только на месте его установки.
Средне и мелкогабаритные изделия: сборка частично/полностью в магазине.
Выезд сборщика - проконсультироваться с продавцами!
Гарантия на выполненные работы - 6 месяцев.
ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется: при нарушении правил эксплуатации мебели, а так же при разборке и переустановке заказчиком.
Дополнительную информацию по данным услугам Вы можете узнать у продавцов-консультантов.
Приходите, выбирайте, покупайте!
Ждем вас ежедневно с 10.00 до 19.00, по адресу: Вокзальная 54 А
т.8-996-545-2839
Источник: Раздел Дома мебели Север на сайте Весь Бердск